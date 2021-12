ASSE Mercato : Après Sako, ça se précise pour un autre renfort

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 06:00

L’ ASSE pourrait accueillir un nouveau renfort cet hiver après Bakary Sako. La prochaine recrue des Verts pourrait débarquer de Ligue 2.

L’ ASSE sur un autre coup après la signature de Sako

L’AS Saint-Étienne a enregistré son premier renfort du mercato d’hiver ce jeudi. Libre de tout contrat, Bakary Sako s’est engagé avec l’ ASSE jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit d’un retour dans le Forez pour l’attaquant de 33 ans. Le Malien avait quitté les Verts en 2012 pour Wolverhampton. Après cette signature, la lanterne rouge du championnat veut s’offrir une autre recrue offensive. Elle lorgnerait à cet effet en Ligue 2 du côté du Nîmes Olympique. Un nouvel intérêt de Saint-Étienne pour Zinedine Ferhat avait récemment été dévoilé. En fin de contrat, l’Algérien sera libre de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022. Les dernières nouvelles concernant le joueur de 28 ans ont de quoi ravir les Verts.

Un départ inéluctable pour Zinedine Ferhat

Midi-Libre assure que Zinedine Ferhat a manqué la reprise du Nîmes Olympique ce jeudi. D’après le journal local, le club gardois serait même sans nouvelle de son international algérien pourtant non sélectionné pour la CAN au Cameroun. Il faut noter que le numéro 10 des Crocos n’entre plus dans les plans de son coach Pascal Placque. Le technicien nîmois n’a plus fait appel à Ferhat depuis le 30 octobre. Avant sa mise à l’écart, le milieu de 28 ans avait disputé 7 matchs cette saison sans pour autant se montrer décisif. Le pensionnaire de Ligue 2 serait donc disposé à se séparer de cet indésirable dès cet hiver.

Une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne qui devrait néanmoins opter pour un prêt au vu de la modicité de ses moyens. Dans ce dossier, l’ ASSE devra se méfier de la concurrence d’autres rivaux de Ligue 1. Le Montpellier Hérault, actuel 5e au classement, est un vieux prétendant de Ferhat et entend également obtenir sa signature. Le quotidien local révèle aussi un intérêt du FC Lorient (19e) pour le milieu passé par Le Havre.