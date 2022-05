ASSE Mercato : Excellente nouvelle sur cette piste de Ligue 2

Publié par Ange A. le 27 mai 2022 à 01:03

ASSE Mercato : Alors que sa survie en Ligue 1 reste à assurer, l’AS Saint-Étienne peut croire en ses chances de recruter en Ligue 2.

ASSE Mercato : Un bon coup à zéro euro pour les Verts

Le maintien de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 est encore loin d’être assuré. Jeudi, l’ ASSE a été tenue en échec par l’AJ Auxerre (1-1) en match aller comptant pour les barrages. La bande à Pascal Dupraz sera fixée sur son sort au retour dimanche à Geoffroy-Guichard. En attendant ce rendez-vous crucial, un joueur ciblé par les Verts leur a envoyé un signal positif. En fin de contrat au Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat a profité pour régler ses comptes avec son président. Le milieu offensif algérien en veut à Rani Assaf. Surtout qu’il vient de vivre un véritable calvaire pour sa dernière saison chez les Crocos. Il n’a disputé que 14 rencontres de L2 (901 minutes) sans se montrer décisif. L’international algérien souhaite désormais se relancer loin du club gardois.

Le choix de Zinedine Ferhat pour la suite de sa carrière

Cible de longue date de l’AS Saint-Étienne, Zinedine Ferhat a affiché un souhait fort quant à son avenir. Il souhaite poursuivre sa carrière dans l’Hexagone, même s’il reconnaît des intérêts de formations étrangères. « J’ai une préférence pour la Ligue 1, justement pour cet état d’esprit de revanche. Je place la France comme priorité pour mon choix de club. On a commencé des discussions avec certains clubs ici et à l’étranger. Je prends mon temps, car j’ai 29 ans et je ne veux pas me tromper. Mais je suis motivé à 100%... J’ai plus de motivation à 29 ans que lorsque je suis arrivé en France à 23 ans », a indiqué le milieu offensif aux 13 capes au micro de RMC Sport. Reste plus qu’à l’ ASSE à assurer son maintien pour augmenter ses chances de signer un nouveau renfort offensif gratuitement.