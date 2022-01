PSG Mercato : Après Rafinha, un départ majeur se dessine à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 20:59

Rafinha a été prêté par le PSG à la Real Sociedad cet hiver. Après le milieu de terrain brésilien, un autre départ se dessine à Paris.

La Juventus Turin pousse pour un attaquant du PSG

Samedi, le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio a révélé que la Juventus Turin a lancé des discussions avec le Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi. Alors que l’attaquant espagnol Alvaro Morata pourrait quitter la Vieille Dame durant ce mercato hivernal, l’entraîneur Massimiliano Allegri accorderait sa préférence à l’international argentin du PSG plutôt que l’ailier néerlandais du FC Barcelone, Memphis Depay.

« La Juventus a lancé ces derniers jours les premiers contacts pour Mauro Icardi. Les clubs n’ont pas encore parlé de la formule ou d’un prix d’un possible transfert, mais il y a eu une première prise de renseignements. Dans les prochains jours, la Juventus devra décider si elle veut vraiment avancer pour l’attaquant argentin. Le club parisien va évaluer s’il est disposé à accepter un prêt sans obligation d’achat (solution préférée de la Juventus) », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Sports Italia.

PSG Mercato : Vers un accord pour Mauro Icardi ?

Ce dimanche, le quotidien espagnol Sport fait le point sur le dossier Mauro Icardi et assure que les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juventus Turin se rapprochent d’un accord pour Mauro Icardi. Arrivé en juillet 2020 en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 50 millions d’euros, l’avant-centre de 28 ans pourrait donc faire ses valises et retourner en Serie A. Les deux clubs se rapprocheraient en effet d’une entente sur la base d’un prêt payant de six mois à hauteur de 2,5 millions d’euros plus une option d’achat fixée à 35 millions d’euros.

« La Juventus pourrait avoir réglé le remplacement d’Alvaro Morata. L’Argentin Mauro Icardi est très proche d’arriver à la Juventus avec un prêt de 6 mois et une option d’achat de 35 millions d’euros. Le PSG recevrait 2,5 millions d’euros tout de suite pour le prêt », indique le média espagnol. Après Rafinha, le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler un second départ.