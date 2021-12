PSG Mercato : 25M€, Leonardo tient le successeur de Mauro Icardi

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2021 à 19:35

Mauro Icardi devrait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Leonardo, directeur sportif parisien, prépare même déjà sa succession.

Mauro Icardi en route pour la Juventus Turin ?

Définitivement transféré durant l’été 2020 pour 50 millions d’euros, Mauro Icardi est désormais l’ombre de lui-même au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Entre pépins physiques et problèmes extrasportifs, notamment avec son épouse et agent Wanda Nara, l’attaquant de 28 ans est à la traîne dans la capitale. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international argentin n’est plus le bienvenu chez les Rouge et Bleu où Leonardo cherche à se débarrasser de lui.

Selon les informations de Foot Mercato, « la Juventus s’apprête à dégainer pour le numéro 9 des Rouge et Bleu. La Vecchia Signora a fait savoir à l’entourage du joueur qu’ils allaient prochainement soumettre une offre au PSG afin de récupérer Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. » D’ailleurs à Paris, Leonardo travaillerait déjà activement sur plusieurs pistes afin de remplacer Icardi.

PSG Mercato : Un nouvel attaquant brésilien en approche ?

Si Mauro Icardi venait à rejoindre la Juventus Turin cet hiver, un nouvel attaquant brésilien pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. En effet, d’après les renseignements livrés par la chaîne ESPN, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de l’avant-centre du FC Bale, Arthur Cabral. Auteur de 27 buts et 8 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international Auriverde de 23 ans pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part de Leonardo dans les semaines à venir.

Arrivé en juillet 2020 en provenance de Palmeiras contre un chèque de 6 millions d’euros, le compatriote de Neymar et Marquinhos est lié avec le club suisse jusqu’en juin 2023. Évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Campina Grande vaut 25 millions d’euros aux yeux de ses dirigeants. Un montant qui ne constitue pas un obstacle sérieux pour le PSG, mais le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, Leeds United et Arsenal seraient également sur le coup pour Arthur Cabral.

Le PSG est donc prévenu.