Stade Rennais : CDF, la gueulante de Genesio après l'élimination

03 janvier 2022

Le Stade Rennais s’est fait éliminer de la Coupe de France dimanche par l’AS Nancy. De quoi irriter Bruno Genesio, le coach du SRFC.

Fin de l’aventure du Stade Rennais en Coupe de France

Quatrième de Ligue 1 à la trêve, le Stade Rennais signait son retour à la compétition ce dimanche. Le SRFC se frottait à l’AS Nancy Lorraine en 16es de finale de la Coupe de France. Alors que cet adversaire de Ligue 2 semblait à sa portée, Rennes s’est fait surprendre sur la pelouse du stade Marcel Picot. Le club breton a été sorti dès les 16es de finale par le club lorrain. Lequel est venu à bout des Rouge et noir aux tirs au but après un score de parité dans le temps réglementaire (1-1). Rennes avait pourtant ouvert le score grâce à Jérémy Doku juste avant l’heure de jeu (58e). Les locaux sont revenus au score dans le dernier quart d’heure sur un but de Mikaël Biron (78e). Bruno Genesio vit mal cette déconvenue. L’entraîneur rennais l’a fait clairement fait savoir après la rencontre.

Les mots durs de Bruno Genesio après l’élimination de Rennes

L’entraîneur du Stade Rennais a noté ce qu’il a manqué à ses joueurs contre Nancy. « Lorsqu’on n’est pas suffisamment agressif et efficace, on est toujours à la merci d’un but sur coup de pied arrêté ou d’une erreur défensive. C’est ce qui s’est passé ce soir. Déjà, à la mi-temps, le match aurait dû être terminé. On a trop manqué d’agressivité devant le but, dans nos occasions, pour ouvrir le score, creuser l’écart », a d’abord lâché le coach de Rennes.

Pour le technicien rhodanien, ses hommes auraient dû plier la rencontre plus tôt et s’éviter les tirs au but. « Je ne pense pas que l’on ait manqué de respect ni fait preuve de suffisance. On a fait beaucoup de bonnes choses jusqu’à la surface de réparation adverse. Mais ce match n’aurait jamais dû aller aux tirs au but, c’est surtout ça, la leçon », a-t-il pesté. Sorti de la Coupe de France, le SRFC va effectuer son retour en Ligue 1 samedi avec un autre déplacement sur la pelouse du RC Lens, actuel 9e du championnat.