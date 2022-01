Barça Mercato : Annonce imminente pour un nouvel attaquant ?

Publié par Ange A. le 03 janvier 2022 à 08:10

À en croire la presse espagnole, le Barça tiendrait sa troisième recrue. Il s’agirait d’un attaquant en provenance de la Juventus.

Un nouvel attaquant annoncé au Barça cet hiver

Le FC Barcelone a entamé la nouvelle année par une victoire dimanche sur la pelouse de Majorque. Les Blaugranas se sont imposés sur le plus petit des scores grâce à un but de Luuk de Jong. Suite à ce succès, le Barça remonte à la 5e place de La Liga. Après cette victoire, les bonnes nouvelles devraient s’enchaîner pour le club catalan. Selon les informations fournies par AS, la direction des Blaugranas serait proche de boucler la signature d’un nouvel attaquant après Ferran Torres. Le journal madrilène assure que l’Espagnol Alvaro Morata sera la prochaine recrue hivernale de Xavi. Le tacticien catalan apprécierait le profil de l’ancien Madrilène, aujourd’hui en prêt à la Juventus de Turin.

Vers un nouveau retour de Morata au bercail

D’après la source, le deal serait déjà bouclé à 95%. Le FC Barcelone aurait déjà trouvé un accord avec la Juventus de Turin et l’Atlético Madrid, club avec lequel Morata appartient. L’international espagnol (50 sélections/23 buts) est encore sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2023. Il ne resterait plus que certains détails à régler avant l’officialisation de ce prêt avec option d’achat. Cette saison, le joueur passé par le Real Madrid ou encore Chelsea a inscrit 7 buts et délivré 3 assists en 23 matchs. Un bilan loin de satisfaire les Bianconeri qui se cherchent d’ailleurs un nouvel avant-centre. Les noms de Mauro Icardi, Arkadiusz Milik ou encore Dusan Vlahovic sont notamment associés au club du Piémont.

En signant au Barça, Alvaro Morata effectuerait un énième retour au bercail. Le journal croit savoir que le FC Barcelone voudrait l’enrôler avant le 12 janvier, date à laquelle il affrontera le Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.