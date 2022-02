Barça Mercato : Un énorme crack brésilien visé par le FC Barcelone !

Publié par Thomas le 03 février 2022 à 18:14

Tonitruant cet hiver, le Barça compte bien mettre les bouchées doubles en 2022. Et justement, Barcelone viserait une sensation brésilienne.

Barça Mercato : Xavi veut le nouveau Busquets

Auteur d’un début de saison calamiteux, marqué par une crise économique et sportive historique, le FC Barcelone renaît petit à petit de ses cendres ces derniers mois. Après le départ de Ronald Koeman et l’arrivée de Xavi sur le banc, le club catalan a pour projet de révolutionner son effectif pour 2022. Le chantier a déjà commencé cet hiver, avec les signatures successives de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang.

Seulement, ces nombreuses arrivées ne sont qu’une première étape pour le grand objectif de Joan Laporta, le mercato estival. Privé de moyens l’été dernier, le Barça travaille d’arrache-pied cette année pour être en mesure de recruter abondamment en juin. Si l’objectif premier des Blaugranas reste Erling Haaland, les dirigeants pourraient bien frapper quelques jolis coups en amont, notamment au milieu de terrain.

À en croire le média Sport, le FC Barcelone, qui cherche à remplacer Sergio Busquets, aurait jeté son dévolu sur une pépite brésilienne de 17 ans, Andrey Santos. Les Catalans étudient sérieusement la piste menant au milieu du Vasco da Gama. La source précise que ce serait Deco, ancienne gloire du Barça (2004-2008) qui aurait averti Mateu Alemany (directeur sportif) de recruter Andrey Santos cet été. Le joyau brésilien pourrait faire ses valises du club carioca pour pas moins de 7 millions d’euros.

Morata aussi très proche du Barça

Coéquipier de Nenê au Vasco da Gama, Andrey Santos n’est pas le seul joueur pisté par le FC Barcelone pour 2022. En plus d’Erling Haaland, Xavi rêverait en effet de rapatrier Alvaro Morata, en plein doute à la Juventus. Tout proche d’un départ cet hiver, l’attaquant espagnol a finalement été bloqué par ses dirigeants, malgré l’arrivée de Dusan Vlahovic.

Si le deal a échoué en janvier, Sport révèle qu’il a de fortes chances de se réaliser cet été. Le joueur sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2023, a donné son feu vert à Xavi cette semaine pour un transfert à l’issue de la saison. Les deux hommes sont en contact depuis l’hiver et pourraient rapidement convenir un accord de principe pour une signature cet été.