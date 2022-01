PSG Mercato : Succession Mbappé, coup de théâtre au Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 14:36

Fortement pressenti comme le successeur de Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé n’a pas encore fini de faire parler de lui au Barça.

Xavi aurait convaincu Ousmane Dembélé

Si l’information se confirme, c’est un véritable ouf de soulagement pour la direction du FC Barcelone et son entraîneur Xavi Hernandez. En effet, alors que la prolongation de contrat de l’attaquant français semblait impossible, un nouveau revirement de situation se serait produit ces dernières heures. D’après les informations du journaliste espagnol Javi Miguel, Xavi se serait entretenu avec Ousmane Dembélé vendredi.

Au cours de cet échange, l’international français de 24 ans aurait promis au successeur de Ronald Koeman qu’il allait rester et prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Alors qu’il est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, notamment le Paris Saint-Germain, l’ancien ailier du Stade Rennais attendrait désormais un signal de sa direction afin de reprendre les discussions concernant sa situation contractuelle. Du côté de la direction, le dossier commence sérieusement à agacer au plus haut point et les dirigeants l’ont exprimé récemment.

PSG Mercato : Le Barça hausse le ton avec Dembélé

Alors que le média AS annonçait dans son édition de samedi qu’une réunion de la dernière chance était prévue ce lundi entre la direction du Barça et le clan Ousmane Dembélé pour tenter de trouver un accord en vue d’une prolongation, Mateu Alemany a démenti cette rumeur en assurant que le club attendait une réponse définitive du joueur sous peu.

« Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui. Et nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous parlons à ses agents depuis cinq mois. Ils connaissent la position du club, nous avons été très patients, ils savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour adopter les mesures qui sont très claires pour nous et qui seront les plus commodes pour le club », a expliqué le directeur général du club catalan, lundi lors de la présentation officielle de Ferran Torres.

Si aucun accord n’est trouvé, les Blaugranas seraient prêts à placer Dembélé sur le marché cet hiver. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui suit avec une attention particulière ce dossier dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé. Mais Dembélé devrait finalement poursuivre son aventure à Barcelone. Le PSG, lui, devra scruter d’autres horizons à la recherche de celui qui pourra compléter son attaque aux côtés de Lionel Messi et Neymar si Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid l’été prochain.