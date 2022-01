Barça Mercato : Dembélé, l’énorme coup de pression de sa direction

Publié par Timothée Jean le 03 janvier 2022 à 15:24

À l’occasion de présentation de Ferran Torres, la direction du Barça a mis un coup de pression sur Ousmane Dembélé afin qu’il prolonge enfin son contrat.

Barça Mercato : Un sérieux avertissement pour Ousmane Dembélé

La révolution est en marche au FC Barcelone ! Après une première partie de saison chaotique, le club entend profiter du mercato d’hiver pour remonter la pente, en bouclant de belles signatures. Le Barça a déjà frappé un gros coup en recrutant Ferran Torres, en provenance de Manchester City contre un chèque de 50 millions d’euros. Il est désormais lié au club jusqu’en juin 2027.

S’il a déjà débuté l’entraînement avec sa nouvelle équipe, c'est aujourd’hui que Ferran Torres a officiellement été présenté aux médias. Cette conférence de presse fut aussi l'occasion pour la direction du Barça de faire un point sur la situation d’Ousmane Dembélé. Interrogé à ce sujet, Mateu Alemany, directeur général du Barça, a mis une grosse pression sur l’international français qui n'a toujours pas prolongé son contrat expirant dans moins de six mois.

Malgré les multiples offres de sa direction, Ousmane Dembélé reste toujours indécis, ce qui a visiblement le don d’agacer ses dirigeants. « Nous avons eu beaucoup de patience, ils savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club », a déclaré Mateu Alemany.

Ousmane Dembélé vers un départ du Barça

Le FC Barcelone a entamé des négociations avec les représentants d’Ousmane Dembélé« depuis 5 mois », mais ne parvient toujours pas à obtenir son accord. Car l’ancien attaquant du Rennais exige une belle revalorisation salariale avant de prolonger. Ses exigences semblent hors de portée des finances du FC Barcelone, qui pourtant n’a pas lésiné sur les moyens pour faire venir Ferran Torres. Cette stratégie du Barça n’aurait pas du tout plus au clan Dembélé.

Si les deux parties ne parviennent à s’accorder, Ousmane Dembélé quittera donc gratuitement le Barça à l’issue de la saison. Ce départ gratuit représenterait alors une grosse pour le club catalan qui aura déboursé environ 140 millions d’euros pour sa venue. Face à ce statu quo, la direction du Baça commencerait à envisager de le vendre dès cet hiver afin de toucher un joli chèque sur son probable départ. Un deal avec Manchester United est évoqué ces derniers jours.