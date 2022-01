RC Lens Mercato : Un cadre du RC Lens a pris sa décision

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 18:06

Avant le match du RC Lens contre le LOSC en coupe de France, Florian Sotoca est revenu sur sa nouvelle signature chez les Sang et Or.

Sotoca, parti pour prendre sa retraite au RC Lens ?

Prolongé seulement en décembre dernier, Florian Sotoca est revenu sur sa signature au RC Lens, lors de son passage en conférence de presse d’avant match, contre le LOSC en 16e de finale de la coupe de France. Il avoue que « prolonger au RCL était son objectif, tout comme celui des dirigeants ». « À Lens, je me sens comme un cadre, et cela me va très bien. D’ailleurs, je les remercie, tout comme le staff et mes coéquipiers pour toute la confiance qu’ils m’accordent », a confié l’attaquant des Lensois.

Le joueur de 31 ans a conclu la question relative à son avenir par une promesse. « Prolonger au RC Lens n’est pas une fin en soi, car je dois encore progresser et je vais tout faire pour y arriver et renvoyer l’ascenseur à mon club, pour tout ce qu’il me donne et m’apporte », a-t-il indiqué. Notons qu'à l'issue de son contrat au Racing Club de Lens, le N°7 de l'équipe de Franck Haise aura 34 ans. Il n'est donc pas exclu qu'il prenne sa retraite sous le maillot des Sang et Or.

Florian Sotoca, un crack au RCL

Florian Sotoca a signé avec le club Artois à l'été 2019, en provenance de Grenoble Foot en Ligue 2. Il a débarqué avec la couronne de meilleur buteur du club d’Isère la saison précédente (2018-2019), mais aussi avec le statut de capitaine du GF38. Dans le Nord, le natif de Narbonne (Aube) a contribué au retour du Racing Club de Lens en Ligue 1, grâce à ses 8 buts et 4 passes décisives en 26 matchs disputés, suite à l'arrêt de la saison (2019-2020) en mars 2020 en raison de la pandémie de covid-19. Lors de l’exercice actuel, Florian Sotoca a disputé 17 matchs et a été titulaire 13 fois en L1. Moins décisif cette saison, il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives au RC Lens.