PSG Mercato : Real, Barça, Paris, dénouement imminent pour Haaland

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 22:36

Annoncé au PSG pour remplacer Kylian Mbappé, mais aussi par le Real et le Barça, Erling Haaland (Borussia Dortmund) veut être vite fixé.

Erling Haaland veut quitter le Borussia Dortmund

En cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Erling Haaland comme la priorité numéro 1 de l’été prochain pour venir prendre la place de l’attaquant français. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international norvégien dispose d’une clause libératoire activable l’été prochain contre un chèque de 75 millions d’euros.

Une somme importante, mais qui n’effraie pas le PSG, bien déterminé à faire de Haaland le successeur de Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar Jr la saison prochaine. Proche de la direction parisienne, notamment de Leonardo, Mino Raiola, l’agent du buteur de 21 ans, se serait même déjà entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer l’arrivée de son poulain dans la capitale.

Mais le PSG devra compter avec la concurrence du Real Madrid et du FC Barcelone dans ce dossier. Tout comme Paris, les deux géants espagnols seraient tout aussi disposés à faire les efforts nécessaires afin de mettre la main sur le Golden Boy 2020. De son côté, le principal concerné aimerait rapidement être situé sur son avenir.

PSG Mercato : Haaland veut être fixé dès cet hiver

Débarqué en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg pour 20 millions d’euros, Erling Haaland veut déjà changer d’air afin de rejoindre les rangs d’un club plus ambitieux. Si le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent une bataille souterraine sans merci pour obtenir sa signature, le numéro 9 du Borussia Dortmund aimerait être fixé sur sa prochaine destination le plus rapidement possible.

Il aurait donc demandé à son agent Mino Raiola de régler la question avec ses prétendants durant ce mois de janvier. D’après le journal espagnol Marca, qui annonce cette information ce mardi, la décision serait donc « imminente » pour Erling Haaland.

Affaire à suivre donc pour le PSG, le Real Madrid et le Barça.