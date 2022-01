LOSC : CDF, Lille renversé par Lens, le constat de Gourvennec

Publié par Ange A. le 05 janvier 2022 à 02:36

Champion de France en titre, le LOSC a été sorti de la Coupe de France par Lens. Jocelyn Gourvennec s’est exprimé après ce revers.

Fin de l’aventure du LOSC en Coupe de France

La nouvelle année débute par une mauvaise nouvelle pour le Lille OSC. Le LOSC a raté son retour à la compétition mardi sur la pelouse du RC Lens. Les deux rivaux nordistes s’affrontaient pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Les Sang et Or ont signé une petite remontada en venant à bout des Dogues. Lesquels disposaient pourtant d’une avance de deux buts à la mi-temps grâce à un doublé d’Amadou Onana. Porté son capitaine Seko Fofana, également auteur d’un doublé, Lens est revenu au score au bout du temps additionnel. Les hommes de Franck Haise ont ensuite écarté leurs voisins lillois aux tirs au but (2-2, 4-3 a.p tab). Cette élimination a de quoi surprendre Jocelyn Gourvennec. Le coach de Lille n’en revient toujours d’être éliminé du tournoi.

Le terrible constat de Gourvennec après Lens

L’entraîneur du Lille OSC n’a pas caché sa surprise après le coup de sifflet final. « Nous sommes très déçus de ne pas être qualifiés. C’est incroyable qu’on ne se soit qualifié, que ce soit par rapport au contenu du match ou dans la physionomie. À partir du moment où on laisse filer des occasions d’aggraver le score, il se passe ce qu’on a vu. Nous n’étions pas à l’abri d’un retour. C’est la coupe, on le savait. C’est dommage parce que la qualification nous tendait les bras après un bon match », a déploré Jocelyn Gourvennec selon les propos relayés par le site officiel du LOSC.

Le coach des Dogues est néanmoins satisfait de la prestation des siens et se projette déjà avec optimisme sur le championnat. « On va maintenant rebasculer dans le championnat. On a un match très important au Stade Pierre Mauroy samedi contre Lorient. On va voir sur qui on pourra compter, quels joueurs on pourra récupérer », a-t-il poursuivi. Avant cette rencontre comptant pour la 20e journée de Ligue 1, Lille ne pointe qu’à la 8e place au classement.