LOSC Mercato : Ça chauffe à Lille OSC pour remplacer koné

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 16:10

Plusieurs noms de joueurs sont associés au LOSC ce mercato d'hiver, mais pas d’arrivée au Domaine de Luchin, sauf le transfert de Ikoné.

LOSC : Letang et Gourvennec n'attendent personne

Le mercato d’hiver du LOSC est très animé en termes de rumeurs. Avant même l’ouverture du marché le 1er janvier, plusieurs noms circulaient dans la ville nordiste. Cinq jours après, Lille OSC n’enregistre aucune arrivée. Le club a pourtant transféré Jonathan Ikoné à l’ACF Fiorentina (Serie A), la semaine dernière contre une indemnité de transfert estimée à 14 M€, hors bonus. Mais ce n’est pas surprenant, car le président Olivier Letang et l’entraîneur Jocelyn Gourvennec avaient prévu de ne rien changer dans leur équipe en janvier.

« Il n’y aura pas beaucoup de modifications et de changements. […] L’objectif est de garder une équipe performante et compétitive », avait-il indiqué en décembre sur La Chaîne L'Équipe. Interrogé en conférence de presse sur les pistes associées au LOSC, Jocelyn Gourvennec avait confié qu’il « laisse le président » du club champion de Ligue 1 « gérer » les dossiers liés au mercato. « Le président a dit que l’idée serait de garder une équipe compétitive. C’est ce qu’il avait fait en arrivant lors du mercato de l’année dernière et c’est ce qu’il va encore faire », avait répondu le coach des Dogues.

Mercato : 2 attaquants du FC Nantes vers Lille OSC

Il n’empêche que des pistes, tant défensives qu’offensives sont explorées par le LOSC. Les plus chaudes sont celles menant vers Ludovic Blas (milieu offensif) du FC Nantes. L’actuel meilleur buteur des Canaris est courtisé pour remplacer Jonathan Ikoné. Le nom de Randal Kolo Muani, en fin de contrat du FCN en juin, est également coché pour succéder à Jonathan David, en cas de transfert de ce dernier. Le meilleur buteur des Lillois et de la Ligue 1 est sollicité en ce moment. Arsenal, Liverpool, Real Madrid et West Ham sont sur les rangs pour le recruter.

D’autres pistes menant vers : Zinedine Ferhat (milieu de terrain, Nîmes Olympique), Junior Sambia (latéral droit, Montpellier HSC), Sergio Gomez (latéral gauche, Anderlecht), Mohamed-Ali Cho (attaquant, Angers SCO), Adem Zorgane (milieu relayeur, Charleroi), Kang-in Lee (milieu offensif, Majorque), Alan Virginius (ailier gauche, FC Sochaux) et Jorge de Frutos (ailier droit, Levante) ont été associées au LOSC ces dernières semaines.

Mercato : Letang rêve du retour d'Eden Hazard

La plus grosse des rumeurs lilloises concerne Eden Hazard. Le retour du joueur, en difficulté au Real Madrid, au domaine du Luchin a alimenté le marché un temps. « Eden Hazard à Lille ? Je vais moi-même le chercher en Espagne », avait-il lâché dans L’Équipe du Soir, à la mi-décembre. « Ça peut paraître quelque chose d’impossible. […] C’est un joueur incroyable toujours, mais sous contrat au Real Madrid », avait-il rappelé. Pour mémoire, Eden Hazard (31 ans) a été formé au LOSC entre 2005 et 2007 avant de jouer en Ligue 1 pendant 5 saisons (2007 à 2012) sous le maillot lillois. Son passage au club a été couronné par le titre de champion de France en 2011, avant son transfert à Chelsea.