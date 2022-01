OM Mercato : C’est impératif, Kamara bloqué jusqu’au bout !

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2022 à 15:12

L’ OM est confronté à un dilemme : vendre à contrecoeur Boubacar Kamara cet hiver ou risquer de le perdre gratuitement l'été prochain.

OM Mercato : Pourquoi Marseille doit conserver Boubacar Kamara

C'était dans l'air depuis le début de l'été dernier et cette fois-ci, sa décision semble irrévocable. En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara refuse de prolonger avec l’ Olympique de Marseille. Malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, le jeune milieu de terrain polyvalent campe toujours sur sa position. Alors que son contrat arrive bientôt à son terme, le minot marseillais est libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Une préférence pour la Premier League est même évoquée ces derniers jours, d’autant plus que Manchester United, Arsenal et Newcastle s’intéresseraient de très près au profil du jeune joueur.

Face à cette situation, la direction de l’ Olympique de Marseille a un choix important à faire. Privilégier l'aspect économique afin de récupérer un joli chèque sur le probable départ de Boubacar Kamara cet hiver ou prendre le risque de le perdre sans la moindre indemnité de transfert à l’issue de la saison. En tout cas, le président marseillais, Pablo Longoria, n’a jamais caché sa volonté de conserver son joueur de 22 ans.

Et si le président de l’ OM va au bout de sa logique, décidant de conserver Boubacar Kamara coûte que coûte au risque de le perdre gratuitement en juin prochain, aucun supporter marseillais ne le lui en voudra. De nombreux fans de l’ OM ont envie de voir le minot marseillais poursuivre sa progression au Vélodrome. C’est notamment le cas d’Eric Di Meco, estimant que l'OM doit absolument maintenir Boubacar Kamara jusqu’au bout.

« Kamara rend les autres bons. Je veux bien les statistiques, mais il y a un truc que beaucoup ne voient pas, c'est que dès qu'il est sur le terrain, c'est plus facile pour les autres. Parce qu'il colmate les brèches, il vient se mettre en défense quand il y a besoin, tactiquement, il est plus intelligent que les autres. Alors, c'est sûr que ce n'est pas spectaculaire, mais quand il n'est pas là, dans le jeu, ce n'est pas pareil », a-t-il expliqué au micro de BFM.

Marseille ne perd pas espoir pour Boubacar Kamara

Ainsi, en conservant Boubacar Kamara cet hiver, l’ OM s'offrira six mois de négociations intenses pour une éventuelle prolongation de son contrat. L'international espoir français n'a jamais ouvertement annoncé qu'il souhaite quitter à tout prix Marseille. Avec un peu plus de temps, en fonction des résultats de l’ OM en cette seconde partie de saison, Boubacar Kamara peut être convaincu de signer un nouveau bail à Marseille. Confrontée à des soucis financiers, la direction de l’ OM prendra-t-elle ce risque ? Le flou persiste toujours sur ce dossier.