OM Mercato : Pablo Longoria tient une proposition officielle !

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 17:34

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier. Pablo Longoria et l’ OM ne sont pas en reste de ce vent de grand changement.

Retour à l’envoyeur pour Dario Benedetto ?

C’est surement une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille. Le club marseillais pourrait définitivement se débarrasser de l’un de ses gros flops de ces derniers mercatos. Prêté par l'OM du côté d'Elche l’été dernier, Dario Benedetto pourrait ne plus revenir sur la Canebière. Mais six mois après, l’attaquant argentin a bien du mal à se relancer en Liga et songe désormais à quitter l’Europe. Alors que plusieurs rumeurs le renvoyaient dans son pays, le joueur de 31 ans vient de recevoir une offre de la part de son ancien club de Boca Juniors.

En effet, d’après les informations relayées ce lundi par Foot Mercato, Dario Benedetto dispose d’une proposition officielle pour retourner à Boca Juniors. Une possibilité déjà validée par son agent Christian Bragarnik, qui n'est autre que le propriétaire du club espagnol d’Elche, actuel 17e de Liga. Une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais qui ne comptent plus sur le compatriote de Lionel Messi. L’affaire pourrait même se décanter assez rapidement puisque le principal concerné n’a jamais caché son souhait de retourner à Boca avant la fin de sa carrière.

OM Mercato : Dario Benedetto bientôt exaucé ?

Recruté par l’Olympique de Marseille en août 2019 contre un chèque de 14 millions d’euros, Dario Benedetto n’est pas parvenu à être le grand attaquant promis par Franck McCourt au début de l’OM Champions Project en 2016. En 71 matches sous les couleurs marseillaises, l’international argentin a toujours oscillé entre des performances moyennes et quelques coups d'éclat, avec notamment 17 réalisations. Interrogé en décembre dernier, Dario Benedetto avait ouvertement avoué qu’il souhaitait absolument revenir à Boca Juniors avant la fin de sa carrière professionnelle.

« Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible », avait notamment déclaré le natif de Berazategui au micro de TyC Sports.

Les dirigeants du club argentin vont désormais tenter de trouver un accord avec Pablo Longoria et la direction de l’OM pour un transfert de Benedetto encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Évalué à 3,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait rapporter quelque 2 millions d’euros aux Phocéens.

Affaire à suivre…