OL Mercato : 50 M€, grosse bataille anglaise pour un Lyonnais

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2022 à 14:12

Séduisant depuis son arrivée à l’ OL, Bruno Guimarães a tapé dans l’oeil des clubs anglais. Ils seraient désormais 3 à viser le Brésilien.

L’ OL est attaqué par des courtisans depuis le mercato d’été dernier. Quatre joueurs sont très sollicités. Ce sont : Moussa Dembélé, Lucas Paqueta, Houssem Aouar et Bruno Guimarães. Le dernier est sur la liste du FC Barcelone en Liga, de l’AC Milan en Serie A, du Borussia Dortmund en Bundesliga et d’Arsenal en Premier League. Six jours après l’ouverture officielle du mercato hivernal, le Brésilien serait dans le viseur de deux nouveaux clubs en Angleterre.

Selon les informations de l'Evening Standard, Newcastle United, club racheté par des milliardaires saoudiens en octobre dernier, s’est mis sur les rangs pour recruter le N°39 de l’Olympique Lyonnais. Everton également est intéressé par le profil de ce dernier à en croire la source. Mais la presse britannique précise que la direction du club rhodanien n’est pas encline à céder Bruno Guimarães lors de la fenêtre des transferts de ce mois de janvier.

Le Brésilien transféré à près de 50 M€ ?

Toutefois, Jean-Michel Aulas (76 ans) reste attentif aux offres qui arriveront sur son bureau pour sa recrue hivernale 2020. Le président de l’ OL attend une proposition proche de 50 M€ pour ouvrir les négociations en vue d’un transfert. Bruno Guimarães a été acheté à l’Athlético Paranaense, fin janvier 2020 contre une indemnité de transfert de 20 M€. Après deux ans sous le maillot des Gones, il vaut 30 M€ sur le marché des transferts. Notons que le club brésilien, qui a cédé l'international Auriverde (3 sélections) à l' OL, doit toucher des bonus estimés à 20% du montant du prochain transfert du joueur de 24 ans, sous contrat à Lyon jusqu'à fin juin 2024.