ASSE Mercato : Dupraz révèle les coulisses de sa signature

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 09:36

Trois semaines après sa signature à l’ ASSE pour succéder à Puel, Pascal Dupraz est revenu sur les coulisses de son arrivée chez les Verts.

ASSE : Dupraz, « c’était un rêve d'entraîner l'AS Saint-Étienne »

Pascal Dupraz est le nouvel entraîneur de l’ ASSE depuis le 14 décembre dernier. Il a remplacé Claude Puel limogé le 5 décembre 2021. Il a été engagé pour six mois et sa mission est bien claire : maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 à l’issue de la saison 2021-2022. Les Verts sont 20es avec 12 points à la mi-saison. Ils ont 4 points de retard sur le FC Metz et le FC Lorient, respectivement 18e et 19e. Malgré la menace de relégation en Ligue 2 qui place sur le club ligérien, le technicien de 59 ans a accepté de s’engager dans la mission. Et il a justifié sa décision.

« C’était un rêve d'entraîner l' ASSE. Je l'ai dit tout de suite lorsque Jean-François Soucasse (président exécutif du club) m’a appelé… C'est un rêve de gosse, entraîner l'AS Saint-Étienne pour un entraîneur professionnel, c'est une référence et je ne me souci pas du fait que l’équipe soit 20e dans ma décision. À partir du moment où je suis entraîneur sans club et que l' ASSE me contacte, je n'ai qu'une envie, c'est de rejoindre Saint-Étienne », a expliqué Pascal Dupraz sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Après trois semaines à la tête de l’encadrement technique des Verts, il ne regrette pas son choix. « Chaque jour ici, je mesure combien ce club est particulier et est unique. On sent un engouement incroyable autour du club », a-t-il exprimé.

Pascal Dupraz déçu par le désamour de supporters en ce moment

Cependant, le nouvel entraîneur des Stéphanois est un peu déçu de l’attitude des supporters du club en ce moment. « On sent en ce moment le désamour des supporters. Le désamour qui donne lieu à des comportements qui peuvent surprendre. C'est ce qui m'a le plus surpris depuis que je suis ici. L'objectif c'est de reconnecter tout le monde. Si nous réussissons, ça voudra dire que c'est bon signe », a-t-il confié à la radio.

Notons que le peuple vert proteste contre la gestion des deux présidents de l’ ASSE : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Il avait manifesté violemment contre Angers SCO en Ligue 1, le 22 octobre, et face à Jura Sud, dimanche dernier en 16e de finale de la coupe de France.