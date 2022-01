OL Mercato : Guimarães répond cash à l'intérêt d'Arsenal

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 11:06

Courtisé par trois clubs anglais, dont Arsenal, Guimarães, milieu de terrain de l' OL, a confirmé l’intérêt des Gunners et y a répondu.

OL : Guimarães très courtisé, notamment en Premier League

Bruno Guimarães est l’un des joueurs les plus courtisés de l’ OL depuis l’été dernier. En Premier League, Arsenal a fait de lui sa priorité. Newcastle United, le club le plus riche d’Europe depuis son rachat par des milliardaires saoudiens, est également aux trousses du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Selon les informations d’Evening Standard, ce dernier est ciblé par Everton aussi. Et ce n’est pas tout ! L’international brésilien (3 sélections) est sur la liste du FC Barcelone en Liga espagnole, du Borussia Dortmund en Bundesliga et de l’AC Milan en Serie A italienne.

Dans un entretien accordé à Globo, chaîne de son pays natal, Bruno Guimarães a lâché des indices sur son avenir à l’ OL. Il ne compte pas bouger cet hiver. « J’ai la confiance du coach Peter Bosz. Maintenant, je veux aussi faire la coupe du monde avec le Brésil, donc je vais tout donner cette saison. J’ai bien commencé, j’ai un bon niveau, mais j’ai encore beaucoup de choses à améliorer », a-t-il indiqué.

« Arsenal a approché mon agent, mais il n’y a eu aucune offre »

Le N°39 des Gones a aussi confirmé l’intérêt d’Arsenal. « Arsenal a approché mon agent, mais il n’y a eu aucune offre », a-t-il lâché, avant de faire cette ouverture : « mon objectif actuel est de remporter un titre avec Lyon, mais je n’ai jamais caché mon envie de jouer en Premier League ». Pour rappel, l' OL a acheté Bruno Guimarães à l'Athlético Paranaense (Brésil) contre une indemnité de transfert de 20 M€, fin janvier 2020. Il est sous contrat jusqu'en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 30 M€. Toutefois, Jean-Michel Aulas espère le transférer à près de 50 M€.