LOSC Mercato : Newcastle, un gros coup se prépare à Lille !

Publié par Timothée Jean le 07 janvier 2022 à 17:36

En quête de renfort pour 2022, Newcastle United s’apprête à frapper un gros coup du côté du LOSC. Le défenseur Sven Botman est ciblé.

L’AC Milan serait-il en train de laisser passer sa chance ? Il y a quelques jours, le club milanais semblait être le grand favori à la course à la signature du défenseur du LOSC. La presse italienne évoquait même un possible accord de principe entre Sven Botman et l’AC Milan en vue d’un transfert cet hiver. Mais les exigences financières des Lillois freinent toujours l’aboutissement de ce deal.

En quête de liquidités, la direction du LOSC réclamerait pas moins de 35 millions d’euros pour laisser partir son défenseur central. Ce montant semble hors de portée des finances du club milanais. Mais un autre prétendant, venant de la Premier League, compte répondre favorablement aux exigences lilloises. Il est question de Newcastle United, désireux de renforcer son groupe pour la suite de la saison.

Les Magpies ont déjà formulé une première offre d'environ 30 millions d'euros pour s’attacher les services de Sven Botman, sans succès. La direction de Lille OSC reste intransigeante dans les négociations pour son joueur de 21 ans. Cela n’a visiblement pas refroidi les ardeurs de Magpies. Comme l’indique le journal The Athletic, le club anglais est revenu à la charge pour Sven Botman avec une proposition supérieure, dont le montant n'a pas encore été dévoilé.

Plusieurs départs se profilent au LOSC

Il reste désormais à savoir si cette nouvelle offre des Magpies sera suffisante pour convaincre la direction du LOSC de céder son défenseur central. Si cela venait à se concrétiser, le départ de Sven Botman serait une grosse perte sur le plan sportif pour Lille. Qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, les dogues ont déjà perdu l'attaquant Jonathan Ikoné, qui a rejoint la Fiorentina cet hiver. D’autres départs sont également attendus au LOSC. Les noms de Renato Sanches et Reinildo Mandava sont régulièrement cités parmi les possibles partants.