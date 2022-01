RC Lens - Stade Rennais : Les onze probables de Haise et Genesio

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 09:46

Le RC Lens reçoit le Stade Rennais ce samedi au stade Bollaert pour la 20e journée de Ligue 1. Plusieurs absences sont à signaler.

Un nouvel exploit pour le RC Lens après Lille ?

Après leur nul (1-1) lors de la 1re journée, le RC Lens et le Stade Rennais se retrouvent ce samedi à Bollaert (21h). Les Sang et Or restent sur une qualification renversante en Coupe de France contre le Lille OSC. Après cet exploit, les hommes de Franck Haise espèrent entamer leur remontée en championnat. Après un début de saison prometteur, le Racing Club de Lens ne pointe qu’à la 9e place de Ligue 1. Pour cette confrontation comptant pour la 20e journée, le club artésien devra composer sans son portier Wuilker Farinez positif au Covid-19, Massadio Haïdara, Ignatius Ganago (CAN) et Deiver Machado toujours en phase de reprise. L’entraîneur lensois a convoqué 20 joueurs contre le SRFC, actuel 4e. Patrick Berg, sa dernière recrue, figure dans le groupe.

Le Stade Rennais sans des cadres contre Lens

Contre le RC Lens, le Stade Rennais va tenter de mettre fin à sa mauvaise passe actuelle. Tout juste éliminé de la Coupe de France, le SRFC va tenter de renouer avec la victoire en championnat. Le club breton reste sur deux défaites de rang en Ligue 1 avant son déplacement à Lens. Comme son homologue artésien, Bruno Genesio devra se passer de certains cadres partis disputer la Coupe d’Afrique au Cameroun. Il s’agit du Sénégalais Alfred Gomis, du Marocain Nayef Aguerd, du Ghanéen Kamaldeen Sulemana et du Malien Hamari Traoré, le capitaine rennais.

Le onze probable de Lens contre Rennes

Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Berg, Fofana (cap), Frankowski - Sotoca, Kalimuendo.

La compo probable de Rennes contre Lens

Alemdar - Assignon, Omari, Badé, Truffert - Majer, Santamaria, Tait - Bourigeaud (cap), Laborde, Doku.