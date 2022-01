PSG Mercato : Succession Mbappé, le Barça prêt à un geste fort ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 11:08

Le PSG prépare la succession de Kylian Mbappé et pourrait bénéficier d’un coup de pouce inespéré du Barça. Les lignes bougent en Catalogne.

Le successeur de Mbappé trouvé au Barça ?

Arrivé en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 140 millions d’euros, Ousmane Dembélé arrive au terme de son engagement avec le FC Barcelone le 30 juin prochain. Malgré les multiples tentatives de ses dirigeants, le milieu de terrain offensif de 24 ans n’a toujours pas prolongé son bail. À la recherche d’une nouvelle star capable de remplacer Kylian Mbappé, lui aussi libre en fin de saison, le Paris Saint-Germain serait en discussions avec les représentants du numéro 11 barcelonais.

Alors que les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et d’Erling Haaland sont cités comme les grands favoris pour le poste, le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, assure que les autorités qatariennes du PSG ont fait de Dembélé la piste numéro un pour succéder éventuellement à Mbappé. Visiblement excédé, le club catalan serait même prêt à prendre une décision radicale dans ce dossier. Pour le grand bonheur du Paris SG ?

PSG Mercato : Le Barça prêt à rompre le contrat de Dembélé ?

En effet, d’après les toutes dernières révélations du quotidien Marca, si Ousmane Dembélé et son clan continuent de refuser toutes les offres de prolongation, Joan Laporta et les siens se réservent le droit de le placer sur la liste des transferts de ce mois de janvier. Mais vu qu’aucun club ne semble disposé à sortir le chéquier pour mettre plus de 50 millions d’euros sur la table pour Dembélé, la direction du club espagnol pourrait prendre la décision d’écarter l’international français et de le laisser en tribune pour les six prochains mois.

Toujours selon la même source, le Barça n’exclurait pas également de rompre tout simplement son contrat avant la fin de la saison. Le PSG et les autres prétendants d’Ousmane Dembélé sont donc en alerte maximale.

Affaire à suivre…