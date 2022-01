ASSE Mercato : Outre Gnagnon, un souci avec une autre recrue ?

Publié par ALEXIS le 08 janvier 2022 à 14:48

L’ ASSE a présenté ses deux dernières recrues en date. Le physique de l’une serait un souci comme le cas Joris Gnagnon. Pascal Dupraz le nie.

ASSE : Sada Thioub est-il en surpoids comme Joris Gnagnon ?

L’ ASSE compte désormais trois nouveaux joueurs dans son effectif. Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne s’est renforcé pendant ce mercato hivernal et n’en a pas fini. Pascal Dupraz attend encore des recrues, précisément un défenseur central, un arrière latéral et un attaquant. Les Stéphanois ont recruté Bakary Sako (33 ans, ailier gauche), Paul Bernardoni (24 ans, gardien de but) et Sada Thioub (26 ans, ailier droit). Quant à Joris Gnagnon, il a déjà signé. Mais sa signature n’est pas encore officielle et il n’est pas apte à rejouer.

Le défenseur central, laissé libre par le FC Séville en septembre dernier, « est hors de forme et n’est pas encore compétitif ». Il va lui falloir encore du temps de préparation physique avant de jouer avec l' ASSE, selon Pascal Dupraz.

Dupraz rassure pour Thioub, « on n'est pas dans le même cas que Joris »

Sada Thioub, l’un des renforts prêtés par Angers SCO à l’ ASSE pour six mois, serait aussi visiblement trop gros. Le coach des Stéphanois ne le voit pas ainsi. « Tout est relatif. Sada n'a pas 50 ans. On n'est pas dans le même cas que Joris (Gnagnon) », a-t-il fait remarquer en conférence de presse. « Il s’entrainait tous les jours (au SCO) et il n’a juste pas eu de temps de jeu. Il est presque prêt. On n’a pas de match avant samedi. Sada Thioub, je te l'annonce devant tout le monde, tu vas doubler les séances, on va rattraper le temps perdu (rires) », a rassuré Dupraz.

Le concerné a également réagi aux gros doutes sur sa forme. « Physiquement ça va. Je faisais les entrainements. Je manque juste un peu de rythme avec les matchs, mais j’espère que ça viendra le plus vite possible pour que je retrouve le rythme de la compétition », a-t-il indiqué.