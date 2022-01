ASSE Mercato : Crystale Palace, accord bouclé pour Mateta !

Publié par Thomas le 31 janvier 2022 à 19:01

Longtemps dans le viseur de l' ASSE, Jean-Philippe Mateta, jusqu'alors bloqué par Crystal Palace, qui aurait pris une grosse décision ce lundi.

ASSE Mercato : Accord entre Crystal Palace et Mateta

C’est l’un des dossiers les plus chauds de cet hiver à l’AS Saint-Etienne. Après l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc stéphanois, les dirigeants ligériens ont fixé comme grand objectif du mois de janvier, le renforcement du secteur offensif. Après de multiples pistes partout en Europe, c’est sur l’attaquant français Jean-Philippe Mateta que les Verts ont jeté leur dévolu, faisant le forcing auprès de Crystal Palace pour laisser filer leur joueur.

Malgré un rapprochement significatif des deux clubs mi-janvier, l’attaquant passé par l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas rallié l’ ASSE. Si les Verts gardaient encore de minces espoirs d’enrôler Mateta cet hiver, le club de Crystal Palace en aurait finalement décidé autrement. Ce lundi, l’écurie de Premier League a décidé de prolonger son attaquant, pourtant jugé indésirable il y a quelques semaines. Si le joueur était un temps poussé vers la sortie par Patrick Vieira, ses dernières belles performances avec les Eagles auraient fait changer d’avis le champion du monde 1998.

Comme l’avance le journaliste David Ornstein sur Twitter, l’actuel 13e de Premier League aurait décidé de lever l’option d’achat de Mateta ce lundi. Prêté cette saison en Angleterre par Mayence en Bundesliga, le Français va donc poursuivre son aventure à Palace. Le club anglais a payé les 11 millions d’euros demandés par Mayence pour s’attacher les services du joueur. Une décision qui met donc un terme à la piste Mateta à l’AS Saint-Etienne.

Les Verts ont depuis orienté leurs recherches vers d’autres attaquants et ont même bouclé ce lundi la venue d’Enzo Crivelli en prêt de 6 mois. En plus de Crivelli, Sainté pourrait également enrôler un latéral droit avant la fin du mercato hivernal.

Falaye Sacko annoncé vers l’ ASSE

En plus de Crivelli, Pascal Dupraz pourrait voir son couloir droit de la défense renforcé par la venue d’un international malien. Selon la presse portugaise, Falaye Sacko (26 ans), défenseur au Vitoria Guimaraes serait à un pas de rejoindre le Forez. Saint-Etienne et le joueur auraient d’ores et déjà conclu un accord de principe et le club portugais aurait déjà recruté son remplaçant. Une annonce officielle devrait être faite ces prochaines heures.