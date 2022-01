PSG Mercato : Une grosse confirmation tombe après le nul à Lyon

Publié par Ange A. le 10 janvier 2022 à 05:10

Tenu en échec dimanche sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, le PSG pourrait prochainement enregistrer un départ vers l’Angleterre.

PSG Mercato : Une vente vers la Premier League ?

Après le départ en prêt de Rafinha, le Paris Saint-Germain s’attend à se séparer d’autres éléments. Le PSG a lancé une opération dégraissage cet hiver. Les joueurs comme Mauro Icardi, Sergio Rico, Layvin Kurzawa ou encore Abdou Diallo sont concernés par ce lifting. S’agissant du dernier élément cité, il est actuellement au Cameroun pour prendre part à la CAN 2021. Cela n’empêche pas qu’il reste courtisé sur le marché des transferts. Après RMC Sport, c’est au tour de Foot Mercato de confirmer un intérêt de West Ham United pour l’international sénégalais aux 7 sélections (1 but). Celui-ci est encore sous contrat jusqu’en 2024 et est coté à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. L’ancien de Dortmund a disputé 13 rencontres, toutes en tant que titulaire, cette saison pour une passe décisive.

Abdou Diallo, une priorité pour West Ham ?

D’après le média en ligne, le nom du défenseur du Paris Saint-Germain figure sur la short-list des Hammers. Pour David Moyes, accueillir un nouvel élément à ce poste est une priorité. Le technicien britannique doit compenser les blessures de Kurt Zouma et d’Angelo Ogbonna. Raison pour laquelle le pensionnaire de Premier League s’intéresse à Abdou Diallo. Néanmoins, dans ce dossier, il faudra se méfier de la concurrence. Le défenseur du PSG est également courtisé par l’AC Milan. Le club lombard est à la quête du remplaçant de Simon Kjaer. Le défenseur danois ne rejouera plus cette saison.

Concurrencé dans le dossier Diallo, West Ham disposerait aussi d’autres pistes. Le Monégasque Benoît Badiashile serait notamment ciblé par les Hammers. Lesquels en pinceraient également pour l’ancien Niçois Malang Sarr aujourd’hiu à Chelsea. Le nom de Lloyd Kelly (Bournemouth) est aussi associé à l’actuel 5e de Premier League.