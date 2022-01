PSG Mercato : Après Rafinha, Paris proche d’un accord intéressant

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2022 à 00:36

Après avoir placé Rafinha à la Real Sociedad, le PSG veut continuer à dégraisser cet hiver. Un nouveau deal serait proche d’être bouclé.

La Juventus Turin accélère pour Mauro Icardi

Débarqué en juillet 2020 contre un chèque de 50 millions d’euros après un prêt réussi, Mauro Icardi est depuis l’ombre de lui-même au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs saisons, son nom est régulièrement associé à la Juventus Turin. Et alors que le PSG aimerait se débarrasser de lui, la Vieille Dame serait revenue à la charge auprès du Paris Saint-Germain pour connaître la situation de l’international argentin de 28 ans.

Après le départ de Rafinha à la Real Sociedad, les dirigeants parisiens ne seraient pas forcément contre un départ de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Seulement, Leonardo ne souhaiterait pas un deal incluant un prêt simple pour les six prochains mois. Dans la mesure où son objectif est de renflouer les caisses cet hiver ou l’été prochain, le directeur sportif des Rouge et Bleu serait partant pour céder Icardi à la Juventus dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat. Et aux dernières nouvelles, les positions des deux clubs seraient en train de se rapprocher.

PSG Mercato : Prêt de 18 mois acté avec la Juve ?

En effet, La Stampa assure ce mardi que la Juventus Turin serait revenue à la charge auprès de Leonardo avec une nouvelle proposition incluant un prêt de 6 ou 18 mois, avec une option d’achat qui pourrait être obligatoire pour Mauro Icardi. Une option qui irait nettement dans le sens voulu par la direction du Paris Saint-Germain.

Toujours selon la même source, les deux clubs vont désormais s’atteler à trouver un terrain d’entente sur le montant de cette option d’achat avant de finaliser le deal. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi pourrait donc être en train de vivre ses dernières semaines dans la capitale française. Son arrivée est plus qu’une priorité pour les Bianconeri puisque l’international espagnol Alvaro Morata (28 ans) s’apprête à rejoindre le FC Barcelone.

Affaire à suivre…