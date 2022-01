OM Mercato : Accord trouvé, départ imminent pour un indésirable !

Publié par Timothée Jean le 10 janvier 2022 à 12:19

La direction de l’ OM devrait se séparer d’un indésirable durant ce mercato hivernal. Celui-ci s’apprête à faire son retour en Argentine.

OM Mercato : Dario Benedetto d’accord avec Boca Juniors

Il est l’une des grosses déceptions de l’ OM. Deux ans et demi après son arrivée à Marseille, Dario Benedetto a été prêté à Elche où les choses ne se passent pas comme il l’espérait. L’attaquant argentin peine à s’imposer sous les couleurs du club espagnol, au point de perdre la confiance de son entraîneur. Pas vraiment à son aise en Liga, le buteur de 31 ans devrait finalement faire ses valises d’Elche pour rebondir en Argentine. Ce retour au bercail se concrétise de plus en plus, d'autant que le directeur sportif de Boca Juniors a récemment confirmé son intérêt pour "El Pipa".

Dans une interview accordée à TyC Sports, Jorge Bermudez avouait que « le club est en train de faire l'effort, ce n'est pas facile, nous allons nous battre sérieusement », car Dario Benedetto « veut revenir au Boca Juniors ». Les dirigeants argentins ont intensifié les négociations ces derniers jours et touchent finalement au but pour l’attaquant.

Selon les informations de l’insider Ekrem Konur, Dario Benedetto a donné son accord de principe pour un retour à Boca Juniors. Tout serait déjà signé entre les deux parties. Il ne resterait plus qu’au club argentin de convaincre l'OM de mettre un terme au prêt de son joueur à Elche et de lui céder son buteur à un prix accessible. Seulement, les négociations entre les deux écuries s’annoncent très compliquées, car l’Olympique de Marseille ne compte pas faire de cadeau dans ce dossier.

Marseille réclame un transfert définitif pour Benedetto

Dario Benedetto est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023. Et selon les informations de Dario Olé, les dirigeants de Boca Juniors voudraient le recruter sous la forme d’un prêt de six mois. Cette transaction est difficile à accepter pour l’ OM qui préfèrerait un transfert définitif de son buteur prêté à Elche afin de récupérer des liquidités sur son départ. Néanmoins, l’insider Ekrem Konur se montre très optimiste sur l’aboutissement de ce deal, indiquant que le transfert de Dario Benedetto à Boca Juniors « sera annoncé prochainement ».