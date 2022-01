PSG Mercato : Le Paris SG lutte pour le remplaçant de Paredes

Publié par Gary SLM le 11 janvier 2022 à 11:51

Après avoir été opposés lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1), le PSG et l’ OL luttent pour un international français.

PSG Mercato : Un sérieux accrochage entre le Paris SG et l'OL

Le PSG est l’ogre du football français, encore plus en matière de mercato. Le club de la capitale, grâce à ses ressources financières illimitées, est capable de recruter n’importe quel joueur. À l’opposé, l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas joue sur sa stabilité pour maintenir son standing. C’est donc deux visions, deux standings différents, qui s’affrontent lors de ce mercato hivernal sur le possible transfert d’un joueur international français.

En effet, selon la presse anglaise, Jean-Michel Aulas, le patron de l’OL ne se laisse pas impressionner par les atouts financiers du Paris SG et son président Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant des Gones veut recruter Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de 25 ans de Tottenham. Ancien Lyonnais de 2017 à 2019, il connait bien le club rhodanien et la Ligue 1 également pour y avoir évolué plusieurs années.

Plus de six clubs sur Tanguy Ndombele

D’après le Daily Star, Tanguy Ndombele est pisté par quatre autres clubs en plus du Paris Saint-Germain, qui verrait un bon remplaçant de Leandro Paredes, positionné sur la liste des transferts cet hiver, et l’Olympique Lyonnais. En effet, l’AS Roma, Newcastle United, l'AC Milan et le Barça visent aussi le joueur. Du côté de Ndombele, aucune information ne filtre pour le moment sur ses réelles intentions. On sait d’ores et déjà qu’il ne se ferme aucune porte. Estimé à 38 millions d’euros, sachant qu’il ne sera en fin de contrat que le 30 juin 2025, le paiement d’une indemnité de transfert sera nécessaire pour son départ de Londres.

Il faut noter que les Spurs avaient payé 65 millions d’euros pour le recruter alors qu’il évoluait encore à l’ OL. Récupérer une partie de ce montant devrait faire du paiement des 38 millions d’euros une condition obligatoire à son départ. Il faut par ailleurs noter que Tanguy Ndombele est rémunéré 12 millions d'euros brut par saison à Tottenham.