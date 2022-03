FC Nantes : Compo du FCN, une surprise de dernière minute

Publié par ALEXIS le 12 mars 2022 à 14:35

C’est ce samedi que le FC Nantes a dévoilé son groupe contre l’ES Troyes AC. Un absent de dernière minute est noté dans l’effectif de Kombouaré.

FC Nantes : Corchia absent de dernières minutes, Doucet le remplace

À cause d’un contretemps, le FC Nantes a fait connaitre la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Troyes, ce samedi midi, à quelques heures du match contre l’ESTAC, au stade de l’Aube (21h). Selon les informations de Ouest France, l’équipe du FCN n’a pas quitté la Cité des Ducs, vendredi, comme prévu initialement. En raison d’un problème d’avion, c’est seulement ce samedi que les Canaris ont quitté Nantes pour Troyes d’après le quotidien régional. Le coach Antoine Kombouaré a convoqué 20 joueurs pour le voyage dans l’Aube. Et contre toute attente, Sébastien Corchia n’est pas dans le groupe. Il était pourtant passé en conférence de presse d’avant-match, jeudi, à la suite de son entraineur.

Si l’on en croit la source, le défenseur latéral droit est absent de dernières minutes. Sans donner plus de précision sur la raison du forfait inattendu de ce dernier, le journal confirme qu’il est remplacé numériquement par le jeune milieu de terrain Lohann Doucet (19 ans). Sébastien Corchia rejoint ainsi la liste des absents du FC Nantes face à l’ES Troyes AC : Fabio, Marcus Coco (cheville), Jean-Kévin Augustin (adducteurs) et Gor Manvelyan (ischio). Notons que les Nantais sont 7e du championnat et en course pour une place européenne, tandis que les Troyens (17es) luttent pour se maintenir en Ligue 1.

La compo probable du FCN

Gardien de but : Lafont

Défenseurs : Castelletto, Pallois, Girotto, Appiah

Milieux de terrain : Merlin, Pereira de Sa, Chirivella, Blas

Attaquants : Kolo Muani, Simon

La compo probable de l’ESTAC

Gardien de but : Gallon

Défenseurs : Rami, Palmer-Brown, Salmier

Milieux de terrain : Kaboré, Chambost, Kouamé, Conté

Attaquants : Baldé, Ugbo, Chavaleri