OM Mercato : Après Bakambu, une signature fantastique attendue

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2022 à 14:34

Tout s’accélère à l’ OM. Après l’accord trouvé avec Cédric Bakambu cette semaine, l’Olympique de Marseille est proche de boucler une belle signature en défense.

Mercato OM : Après Bakambu, un défenseur attendu à Marseille

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’ Olympique de Marseille. Après le départ de Jordan Amavi à l'OGC Nice, le club phocéen n’a pas tardé à mettre la main sur son premier renfort de l’hiver. Passé maître dans l’art de boucler des dossiers chauds en interne, Pablo Longoria est parvenu à convaincre Cédric Bakambu de rejoindre Marseille. Un accord total a déjà été conclu entre les deux parties.

De la Turquie à la Chine en passant par l’Espagne où il a réalisé trois belles saisons à Villarreal, l’international congolais est donc attendu à l’ OM dans les prochains jours où il devrait signer un contrat de deux ans et demi. Un joli coup pour Marseille qui n’aura pas à verser d'indemnité pour son transfert, puisque Cédric Bakambu est libre de tout contrat depuis décembre dernier. Mais l’ancien attaquant de Sochaux ne sera pas le seul joueur à rejoindre le club phocéen durant cette fenêtre de transferts. Et pour cause, Fabrizio Romano assure que l’ OM est proche de boucler la signature de Sead Kolasinac en provenance d’Arsenal.

Arsenal prêt à céder Sead Kolasinac

Cible de l’ OM, Sead Kolasinac sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais visiblement, l’ OM ne veut pas attendre jusqu’à la fin de la saison en cours pour le recruter gratuitement. Le journaliste italien révèle ainsi que les Marseillais veulent conclure ce dossier au plus vite. Pas question d'attendre jusqu'au mois de juin pour s'assurer de l'arrivée du défenseur des Gunners.

Les négociations ont déjà débuté entre les différentes parties engagées dans ce dossier afin de finaliser cette opération. Mais qu'en pense la direction d’Arsenal ? Selon la source, les Gunners sont ouverts au départ du joueur de 28 ans. Le feu vert est déjà accordé à Marseille afin de convaincre Sead Kolasinac de rejoindre la Ligue 1 durant le mois de janvier. Néanmoins, l’ OM n’est pas seul sur le dossier. Naples aurait lui aussi coché le nom du défenseur bosnien.