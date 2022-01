OM Mercato : OL, un grand attaquant se rapproche de Marseille !

Publié par Thomas le 11 janvier 2022 à 10:30

Tout s'accélère à l' OM. À la recherche d'un grand attaquant pour 2022, l' Olympique Lyonnais vient de passer à l'offensive sur un de ses dossiers chauds.

OM Mercato : Longoria dégaine pour Bakambu

Jorge Sampaoli avait annoncé la couleur en conférence de presse il y a quelques jours. L’Olympique de Marseille ne chômera pas cet hiver et compte bien se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. Si les Olympiens sont en contact avec Sead Kolasinac d’Arsenal pour pallier au départ de Jordan Amavi, ces derniers pourraient dans un premier temps enrôler un super attaquant passé par la Ligue 1 et la Liga.

Dans les plans de l’ OL, Nice et l’ OM, Cédric Bakambu ne manque pas de courtisans cet hiver, mais semble bel et bien se rapprocher de la cité phocéenne. Libre de tout contrat depuis son départ du championnat chinois, l’international congolais a reçu ce mardi une offre de la part de Pablo Longoria, le président du club phocéen. Comme l’avance l’insider Ekrem Konur, l’ancien joueur de Villarreal s’est vu proposer un contrat de 2 saisons plus 1 en option par l’équipe phocéenne. Un temps pisté par le Barça, Bakambu fait partie des très bons plans à coût 0€ du marché des transferts hivernal.

Selon plusieurs sources proches du dossier, l’arrivée de l’attaquant de 30 ans à l’ OM n’a jamais été aussi proche. Auteur de 58 buts en 87 rencontres avec le Beijing Guoan, Bakambu aimerait relever un nouveau défi sur le Vieux Continent, notamment en jouant la prochaine Uefa Ligue des Champions.

Mercato OM : Le remplaçant de Kamara arrive

Dans le même temps, Marseille travaille d’arrachepied pour trouver un remplaçant à Boubacar Kamara, dont le départ du Vélodrome à la fin de la saison semble inévitable. Après avoir multiplié leurs pistes en Europe, les dirigeants olympiens auraient jeté leur dévolu sur une sensation turque de Galatasaray, Bartuğ Elmaz milieu défensif de 18 ans. Après avoir refusé de prolonger avec le club stambouliote, le jeune prodige devrait débarquer dans les prochains jours à l’ OM, comme l’avance le média local Sabah Spor.