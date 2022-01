OM Mercato : Une grosse arrivée en défense se précise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 janvier 2022 à 14:19

Soucieux de renforcer son effectif pour 2022, l’ OM pourrait prochainement enregistrer l'arrivée d'un grand défenseur en provenance de Premier League.

OM Mercato : Marseille passe à l'offensive pour Sead Kolasinac

Malgré ses faibles moyens économiques, l’ Olympique de Marseille compte se renforcer durant ce mercato hivernal en vue de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. L’entraîneur de l’ OM a été clair sur ce point et s’attend à accueillir 4 à 5 nouveaux renforts cet hiver.

D’ailleurs, la direction de l’ OM a entamé son mercato 2022 en officialisant le prêt de Jordan Amavi à l'OGC Nice. Le départ du défenseur français laisse un vide qu’il faudra rapidement combler. Ainsi, Jorge Sampaoli a récemment expliqué qu’il souhaite attirer un profil défensif pour le remplacer, d'autant plus que l'Olympique de Marseille est susceptible de perdre d'autres élements dans ce secteur de jeu. Et justement, c’est du côté de la Premier League, plus précisément à Arsenal, que l’entraîneur marseillais s’apprête à réaliser son premier gros coup en défense.

Comme l’indique Sky Sports, l’ OM est passé à l’offensive pour le recrutement de Sead Kolasinac. Barré par une rude concurrence chez les Gunners, l’international bosnien présente une situation contractuelle très avantageuse. En fin de contrat en juin prochain avec Arsenal, il est libre de s’engager avec le club de son choix dès cet hiver. Et la direction du club londonien ne s’opposerait pas vraiment à son départ dès cet hiver, ce qui fait les affaires de l’ OM. Selon le média britannique, les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec Sead Kolasinac en vue de boucler sa signature le plus rapidement possible. Mais Marseille devra faire face à une concurrence sur cette piste défensive.

Naples également à l’affût pour Sead Kolasinac

Si l’ OM a entamé des manoeuvres concrètes pour son transfert, Sead Kolasinac conserve tout de même une belle cote sur le marché. Naples serait également intéressé par le défenseur bosnien et pourrait rapidement s’inviter dans la bataille pour arracher sa signature. Les dirigeants marseillais sont donc prévenus, ils devront faire vite pour boucler la signature du joueur de 28 ans.