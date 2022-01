ASSE Mercato : Une autre piste offensive des Verts s'éteint

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 20:04

Un jeune attaquant d’Arsenal supervisé par des scouts de l’ ASSE et espéré en prêt par Claude Puel a signé avec un club de Championship.

ASSE Mercato : Folarin Balogun prêté officiellement à Middlesbrough

Claude Puel avait des vues sur Folarin Balogun d’Arsenal pour renforcer son équipe pendant ce mercato hivernal. The Sun avait confirmé l’intérêt de l’ex-manager général du club ligérien pour le jeune attaquant d’Arsenal, tout en précisant qu’il avait été supervisé par des recruteurs stéphanois en Angleterre avec la réserve des Gunners. La source avait indiqué que Romain Barq avait assisté au match entre les U23 d’Arsenal et ceux de Blackburn Rovers FC. L’AS Saint-Étienne souhaitait se faire prêter la pépite de 20 ans pour une durée de six mois, afin de dynamiser son attaque, lors de la phase retour de la Ligue 1.

Finalement, Folarin Balogun ne débarquera pas dans le Forez cet hiver, car il vient de signer officiellement avec Middlesbrough. Le club de D2 anglaise l’a fait savoir sur son site internet officiel, ce mercredi. « L’international anglais des moins de 21 ans a rejoint le club jusqu'à la fin de la saison. Boro a combattu la concurrence d'un certain nombre de clubs (dont l' ASSE, ndlr) pour s'assurer les services du jeune buteur très apprécié », a écrit l'équipe entraînée et managée par Chris Wilder. Rappelons que Youcef Belaïli (ailier gauche international algérien) et Zinedine Ferhat (ailier droit de Nimes Olympique) ont repoussé les avances des Stéphanois.

Mateta toujours espéré par Dupraz à l'AS Saint-Étienne

Pascal Dupraz, nouvel entraîneur des Verts, attend toujours un avant-centre en renfort cet hiver. Après un premier refus de libérer Jean-Philippe Mateta (24 ans), Crystal Palace s'est mis à la recherche d'un attaquant. Il viserait Eddie Nketiah (22 ans) d'Arsenal. L'objectif de Patrick Vieira ? Casser le contrat du joueur prêté par Mayence depuis janvier 2021. Une bonne nouvelle pour l' ASSE qui pourrait ainsi négocier son prêt avec le club allemand si Mateta est effectivement renvoyé par les Eagles. « On souhaite recruter un attaquant […]. Mateta ? Nous l'avons souvent au téléphone », avait confié l'entraîneur de l' ASSE sur France Bleu Saint-Étienne.