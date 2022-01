OM Mercato : Les Saoudiens visent un gros coup à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2022 à 20:34

Le Fonds d’investissement saoudien, nouveau propriétaire de Newcastle, envisage de frapper un énorme coup au sein de l’effectif de l’ OM.

OM Mercato : Newcastle pense toujours à Caleta-Car

Qui sera la prochaine recrue des dirigeants saoudiens de Newcastle United ? Tous les observateurs se posent aujourd'hui cette question. Si Kieran Trippier s'est récemment engagé en faveur des Magpies, d'autres recrues supplémentaires devraient suivre afin de permettre à l’actuel avant-dernier de Premier League de remonter la pente.

La direction de Newcastle ambitionne d’ailleurs de piocher en Ligue 1 cet hiver afin de renforcer sa charnière centrale. Le prometteur défenseur de l’ AS Monaco, Benoît Badiashile, est suivi de près par le club britannique. La presse anglaise assure que les Magpies préparaient déjà une offre de 40 millions d’euros afin d’arracher la signature du Monégasque durant le mercato hivernal. Pour autant, si les choses venaient à trop traîner dans cette opération, Newcastle United pourrait se tourner vers une autre piste.

Le journal The Telegraph révèle en effet que le défenseur de l’ Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car (25 ans), figure toujours dans le collimateur des Magpies. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, le défenseur croate n’est pas certain de passer l’hiver à l’ OM. Il pourrait cette fois-ci se laisser tenter par un challenge en Premier League. D'autant plus que la direction de l’ OM ne ferme pas la porte à son départ.

Un prix déjà fixé pour Duje Caleta-Car

En quête de liquidité pour financer son recrutement hivernal, l’Olympique de Marseille attend un joli chèque avant de céder Duje Caleta-Car. Un montant de 12 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Mais la direction de Newcastle United devrait attendre l’issue des négociations pour Benoît Badiashile avant de passer à l’offensive pour le Marseillais. La blessure du défenseur monégasque devrait sans doute peser dans ce dossier.