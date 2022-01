PSG : Une grande nouvelle tombe à Paris pour le choc face au Real

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2022 à 11:24

Après la trêve hivernale, le PSG prépare son premier choc contre le Real Madrid. Mauricio Pochettino vient de recevoir une bonne nouvelle.

Neymar se montre très enthousiaste avec Paris

Victime d’une entorse de la cheville gauche avec des lésions ligamentaires contractée lors du déplacement à Saint-Étienne le 28 novembre dernier (1-3), Neymar se remet de sa blessure après un protocole sanitaire suivi durant la trêve hivernale. D’après les révélations divulguées ce jeudi par Le Parisien, l’international brésilien de 29 ans est parti en vacances « avec le physio du PSG et un préparateur physique ».

Durant cette période, « Neymar aurait affiché un très bon état d’esprit loin de Paris. Il en a aussi profité pour se vider la tête ». Le journal régional précise que les quinze prochains jours, le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain va rester travailler en salle avant, si tout se passe bien, de reprendre la course.

De retour à Paris, le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé se montrerait « très enthousiaste pour la suite de la saison avec Paris » et ne partira pas au Brésil avec la sélection à la fin du mois de janvier. Un important sacrifice fait par Neymar pour les futures échéances de son club, surtout en Ligue des champions.

Neymar devrait être prêt pour le choc PSG-Real Madrid

Toujours selon le média francilien, le staff technique et médical du Paris Saint-Germain suit de très près la situation de Neymar. D’ailleurs, l’ancien ailier du FC Barcelone ne fera pas partie du groupe dévoilé ce jeudi par Tite, le sélectionneur du Brésil, pour les deux prochains rendez-vous de la Seleçao contre l’Équateur, le 27 janvier, et le Paraguay, le 2 février, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Pour Neymar et le Paris SG, « toutes les énergies sont tournées vers le huitième de finale aller de Ligue des champions » contre le Real Madrid le 15 février prochain et à Paris, le club de la capitale « assure qu’il devrait être rétabli d’ici-là ». La seule interrogation se porte sur l’état de forme qu’il pourrait afficher lors de ce choc contre les Merengues. « Il n’aura en effet que très peu de temps pour retrouver le rythme de la compétition et postuler ainsi à une titularisation. Mais Paris a besoin de lui », explique la source parisienne.