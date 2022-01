Barça Mercato : Xavi proche d’un coup historique au Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2022 à 05:31

Un cadre du Real Madrid pourrait voir l’un de ses cadres débarquer au Barça l’été prochain. L’information enflamme en ce moment l’Espagne.

Barça : Xavi d’accord avec un milieu de terrain du Real Madrid ?

C’est la bombe du jour en Espagne. Après une dizaine d’années passées sous le maillot du Real Madrid, Isco pourrait passer chez l’éternel ennemi, le FC Barcelone. Arrivé en 2013 en provenance de Malaga contre une enveloppe de 30 millions d’euros, le milieu de terrain de 29 ans dispute ses six derniers mois chez les Merengues.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’international espagnol n’ayant pas prolongé son engagement avec le club madrilène. Annoncé un peu partout en Europe, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pourrait finalement débarquer en Catalogne. En effet, selon les révélations divulguées ce mardi par le journaliste Eduardo Inda, Isco aurait donné son accord au Barça en vue d’une arrivée libre à l’issue de la saison, après un entretien avec Xavi Hernandez, l’entraîneur barcelonais, la semaine passée.

Le milieu de terrain offensif du Real Madrid serait même sur le point de signer un précontrat en faveur des Blaugranas. Carrément mis à l’écart depuis le retour de Carlo Ancelotti sur le banc (10 matches et 1 but toutes compétitions confondues cette saison), Isco pourrait donc faire payer à leader de Liga sa décision. Et comme pour apporter du crédit à cette grosse rumeur, l’entourage du joueur a fait une importante précision concernant son avenir.

Real Madrid Mercato : le clan Isco fait une importante précision

Dernièrement, la presse italienne, notamment La Gazzetta dello Sport, a annoncé un vif intérêt de la Fiorentina pour Isco. Une information qui n’a pas fait long feu puisque le père et agent du numéro 22 du Real Madrid, Paco Alarcon, a publiquement démenti être en contact avec le club de Florence pour son fils. Dans une interview accordée au média FirenzeViola, il a déclaré : « nous n’avons eu aucun contact avec la Fiorentina. L’information concernant leur intérêt n’est pas vraie. »

Présent devant les médias pour la présentation de Krzysztof Piatek, samedi, le directeur sportif de la Fiorentina a également nié être intéressé par le milieu de terrain du Real Madrid. « Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Isco, mais nous ne sommes pas intéressés. Nous ne savons même pas qui sont ses agents ! C’est un très bon joueur, mais il n’y a rien du tout », a notamment expliqué Daniele Pradè. Isco va-t-il donc quitter la Maison-Blanche pour rejoindre le FC Barcelone ?

Affaire à suivre…