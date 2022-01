ASSE Mercato : Une cible de l’AS Saint-Étienne vers l’étranger

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 03:31

Cible de l’ ASSE depuis l’été, Zinedine Ferhat n’est pas intéressé par une pige chez les Verts cet hiver. Une piste s’ouvre pour lui à l’étranger.

ASSE Mercato : Zinedine Ferhat, cible prioritaire de Trabzonspor

Zinedine Ferhat (28 ans) ne viendra pas à l’ ASSE cet hiver, sauf revirement de dernière minute. Il a déjà repoussé l’intérêt du club menacé de relégation en Ligue 2. Pascal Dupraz le voulait pour six mois, alors que le milieu offensif du Nîmes Olympique cherche un club avec lequel il va s’attacher sur une longue durée. En fin de contrat en juin 2022, le joueur visé par l’AS Saint-Étienne pourrait filer à l’étranger. Une équipe de Turquie souhaite le recruter ce mois-ci. D’après les révélations de Foot Mercato, qui cite une source proche de Trabzonspor, le club turc a fait de Zinedine Ferhat sa priorité cet hiver.

À en croire la source, les négociations pourraient rapidement être menées. « Disposant de moyens financiers importants pour l'été prochain, des discussions pourraient être engagées entre les parties dans les prochains jours », a appris le média. Le plan du club basé à Trabzon est de doubler ses concurrents, dont l' ASSE, sur le dossier de l’international algérien (13 sélections). Foot Mercato souligne que « Abdullah Avcı (entraîneur de Trabzonspor) apprécie particulièrement la mentalité de Zinedine Ferhat, et il est persuadé que son profil est parfaitement adapté à la philosophie de son équipe ».

Le milieu offensif en difficulté à Nîmes

Le N°10 des Crocos est une cible de longue date de l’ ASSE. Les Stéphanois avaient tenté de le recruter après la descente de Nîmes en Ligue 2, mais en vain. Le joueur passé par le Havre AC (2016-2019) n'entre plus dans les plans du coach nîmois Patrice Garande, car il est en fin de bail et sur le départ. Cette saison, il a fait 7 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire seulement 4 fois, pour 389 minutes de jeu cumulées.