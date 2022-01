PSG Mercato : Leonardo tient une réponse pour un crack de Ligue 1

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 09:01

Alors que son buteur Hugo Ekitike est annoncé sur les tablettes du PSG, Oscar Garcia s’est prononcé sur la situation de son poulain.

Hugo Ekitike pisté par le PSG pour l’après-Mbappé ?

Après avoir décliné toutes les offres du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait partir libre au terme de la saison. Sauf surprise, Mbappé va rejoindre le Real Madrid, l’un de ses prétendants de longue date. Le club espagnol avait été recalé à maintes reprises lors du dernier mercato estival par le PSG. Le club de la capitale espérait une prolongation de son crack. Alors que l’attaquant tricolore vit ses derniers mois à Paris, le club francilien a déjà ouvert sa succession. Les grands noms du football ne manquent pas sur la short-list de Leonardo. Erling Haaland et Robert Lewandowski sont notamment évoqués. Ces dernières heures, un nom moins ronflant a été évoqué. Il s’agit d’Hugo Ekitike, attaquant du Stade de Reims.

La mise au point de Garcia sur Ekitike

L’avant-centre rémois réalise une belle saison avec le club champenois. L’attaquant de 19 ans compte 8 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1 Uber Eats. Suffisant pour susciter l’intérêt de Paris. Le leader du championnat ne serait pas le seul intéressé puisque les nouveaux riches de Newcastle United seraient aussi dans les rangs. En marge de la réception de Metz ce dimanche, Oscar Garcia s’est exprimé sur la situation de son jeune buteur.

Le coach du 14e de Ligue 1 ouvre la porte à un départ d’Ekitike. « Je n’ai pas de nouvelles concernant sa situation, il est toujours ici, à chaque séance et cette semaine, il s’est mieux entraîné que la précédente. On sait que c’est notre meilleur buteur, la direction aussi. Mais dans le foot, tu ne sais jamais. S’il y a quelque chose, on doit être prêt pour le remplacer mais pour l’instant il est ici », a indiqué le technicien espagnol en conférence de presse.