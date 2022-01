PSG Mercato : Leonardo reçoit un fabuleux appel du pied en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 12:04

Le PSG fait rêver. Si plusieurs grosses stars font partie du groupe de Pochettino, certains joueurs de Ligue 1 se verraient bien au Paris SG.

Romain Faivre rêve de jouer au PSG

Débarqué en provenance de l’équipe B de l’AS Monaco en juillet 2020 contre un chèque de 400.000 euros, Romain Faivre s’est rapidement imposé comme un milieu de terrain d’avenir sous le maillot du Stade Brestois. À 23 ans, l’international espoir français veut franchir un cap dans sa carrière en rejoignant un club engagé régulièrement en Coupe d’Europe.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif d’Asnières-sur-Seine n’a qu’un seul rêve : défendre le maillot du club de sa ville natale, le Paris Saint-Germain. Interrogé ce dimanche par Canal+ , le milieu offensif de terrain brestois a publiquement avoué que s’il devait changer d’air prochainement, il ne dirait pas non au club de la capitale, qui a déjà eu des contacts avec son agent.

« Jouer pour le PSG ? Il y a eu des contacts avec mes agents. C’est un rêve, c’est ma ville, il y a ma famille et mes amis là-bas », a expliqué Romain Faivre. Un appel du pied lancé à Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, mais le RC Lens a les idées très claires pour l’avenir de son joyau français.

PSG Mercato : Le Stade Brestois a déjà pris sa décision

Alors que Romain Faivre est très courtisé sur le marché des transferts, la direction du Stade Brestois29 ne compte pas le laisser filer cet hiver. Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l’actuel 13e de Ligue 1, a récemment expliqué dans les colonnes du quotidien L’Équipe qu’aucun bon de sortie ne sera délivré à Faivre durant ce mois de janvier.

« On est très calme sur ce dossier. Notre volonté est de conserver Romain jusqu’à la fin de la saison. Et il n’a pas émis le souhait de partir cet hiver. Mais s’il y a une opportunité, pas refusable pour le club, nous l’étudierons. La volonté première est qu’il reste et nous réanalyserons sa situation l’été prochain », a expliqué le dirigeant brestois. Évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le protégé de Michel Der Zakarian est aussi placé dans le viseur de l’AC Milan.

Affaire à suivre donc…