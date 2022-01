LOSC : Gourvennec sort la raison du nul contre Marseille

Publié par Ange A. le 17 janvier 2022 à 02:45

Jocelyn Gourvennec a livré son analyse après le match nul du LOSC dimanche sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (1-1).

Le LOSC accroché par l’OM au Vélodrome

Le Lille OSC ne réussira pas la passe de trois contre l’Olympique de Marseille. En cas de victoire contre le club phocéen, le LOSC aurait signé un troisième succès de suite pour la première fois de son histoire face à cet adversaire. Dimanche, Lille a concédé le match nul à l’Orange Vélodrome contre l’OM. Sven Botman a ouvert le score pour les Dogues sur la pelouse de Marseille dans le premier quart d’heure. Le club nordiste a été réduit à dix peu après la demi-heure de jeu après l’expulsion de Benjamin André. Les visiteurs ont fini par craquer dans les vingt dernières minutes de jeu sur une réalisation de Cengiz Ünder (72e). Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur lillois, a livré ses impressions après cette rencontre.

Jocelyn Gourvennec peste contre le rouge d’André

Le coach du Lille OSC n’a guère apprécié le rouge dont a écopé Benjamin André. Le technicien lillois juge sévère le rouge infligé à son milieu par Amaury Delerue, le central de la partie. « L’exclusion est extrêmement sévère, extrêmement sévère... Et ça change forcément la donne », a lâché Jocelyn Gourvennec. Malgré ce fat de jeu, le technicien nordiste se dit satisfait de la performance réalisée par ses hommes. « Après, on a été extrêmement rigoureux, les joueurs ont réalisé un gros match tactique. On a fermé l’axe, on les a poussés vers les côtés et on les a forcés à mettre le ballon là où on est forts, dans l’axe. Je suis satisfait de ce que j’ai vu, mais je pense qu’on aurait dû mieux jouer certains coups. Ça reste une soirée positive dans un contexte et un scénario totalement contre nous », a-t-il souligné.

Accroché par Marseille, Lille cale à la 10e place du championnat. Le champion de France en titre va tenter de renouer avec le succès mercredi lors de la réception du FC Lorient, actuel barragiste.