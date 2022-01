OM Mercato : Boubacar Kamara lâche un indice sur son avenir

Publié par Ange A. le 17 janvier 2022 à 06:05

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara s’est exprimé sur son futur dimanche au sortir du nul contre Lille (1-1).

Nouvelle sortie de Boubacar Kamara sur son avenir

Malgré les multiples approches de sa direction, Boubacar Kamara n’a jusqu’ici pas prolongé son contrat. Depuis le 1er janvier, il est libre de s’engager avec le club de son choix en vue d’un départ gratuit l’été prochain. Si les spéculations vont désormais bon train concernant son avenir, le milieu de terrain reste focus sur son objectif avec l’Olympique de Marseille. « Oui c’est vrai qu'on m’envoie un peu partout tous les jours […] C’est à moi de rester concentré sur le terrain, de ne pas penser aux rumeurs afin de tout donner pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs », a d’abord indiqué le minot avant d’évoquer son possible départ cet hiver.

Un possible départ de Marseille cet hiver ?

Avec la non-prolongation de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille n’exclut plus une vente cet hiver. Ceci afin de ne pas le laisser partir en tant que joueur libre une fois la saison terminée. De son côté, le milieu de terrain âgé de 22 ans souhaite rester à quai cet hiver et finir la saison avec l’OM. « Mon contrat se termine en juin et je ferai tout pour aider l’équipe à atteindre son objectif, c’est-à-dire la Ligue des Champions, si je reste. Après sur ce mercato, tout est possible », a admis le jeune milieu marseillais. Lequel ne manque pas de prétendants surtout à l’étranger.

Son nom est notamment à Newcastle United, actuel avant-dernier de Premier League. Les Magpies disposent désormais d’importantes ressources financières suite à leur rachat par le fonds public saoudien. L’AS Roma de José Mourinho et Manchester United sont également intéressés par Kamara. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros. Mais Pablo Longoria devrait accepter un montant inférieur afin de boucler la vente de Kamara cet hiver.