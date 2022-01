OM Mercato : OL, le Real Madrid sur un coup énorme en Ligue 1

Publié par Thomas le 17 janvier 2022 à 12:32

Tout juste vainqueur de la Supercoupe, le Real Madrid rêve de frapper un coup énorme en Ligue 1, en recrutant des piliers de l' OM et l' OL, mais pas que.

OM Mercato : Kamara et Paqueta dans le viseur du Real

Qui pourra arrêter l’ogre madrilène et son président Florentino Pérez. Connu ces dernières décennies pour avoir formé les Galactics (Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham) puis la légendaire BBC (Benzema-Bale-Crisitano), le sulfureux président espagnol compte récidiver en 2022 avec des talents jeunes, en pleine explosion.

Si le Real Madrid rêve depuis des années du duo Kylian Mbappé et Erling Haaland, le club de Liga pourrait également frapper un coup énorme en Ligue 1 à l’Olympique de Marseille ou encore l’ OL. Selon le site Defensa Central, très proche du club espagnol, le Real Madrid aurait dans son viseur les milieux Boubacar Kamara, en fin de contrat cet été, et Lucas Paqueta, deux sensations de notre championnat depuis le début de saison.

Le milieu phocéen est courtisé par de grosses écuries partout en Europe, dont le Milan AC et l’AS Roma, mais voit chaque jour de nouveaux cadors, dont les Merengues, se pencher sur son cas. L’idée de Florentino Pérez serait de préparer l’après Modric-Kroos, tous deux assez âgés (malgré des performances toujours remarquables). De son côté, l’ OL voit de nombreux géants dont le PSG, toquer à sa porte pour le Brésilien Paqueta. Face aux assauts du Real et des Parisiens, Jean-Michel Aulas a récemment fixé le prix de son joyau à 80 millionsd’euros.

Madrid regarde aussi chez d’autres clubs de Ligue 1

Outre l’ OM et l’Olympique Lyonnais, les Merengues pisteraient également d’autres pépites de notre championnat. Selon Defensa Central, Florentino Pérez aurait également des vues au RC Lens, où Seko Fofana n’en finit plus d’attirer les prétendants, dont le club espagnol. Mais aussi au LOSC, Brest, Reims et Monaco.

En plus de Kamara et Paqueta, los Blancos lorgneraient de près Aurélien Tchouaméni, Hugo Ekitike, également pisté par Chelsea, Romain Faivre et Jonathan David. Un autre joueur de l’ OL apparaîtrait dans la short-list du club, Bruno Guimaraes, en plus de Lucas Paqueta. Une véritable razzia donc que planifie le 13 fois champion d’Europe en Ligue 1. Cet intérêt prononcé du Real mais aussi d'autres grandes écuries européennes pour nos talents, témoigne de la montée en puissance de notre championnat saison après saison.