Bordeaux Mercato : Les Girondins s'offre un renfort de taille

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 03:11

Bordeaux a renforcé le staff technique de Vladimir Petkovic, ce lundi, pour tenter de résoudre le gros problème au poste de gardien de but.

Bordeaux : Grégory Coupet rejoint le staff technique des Girondins

Étrillé par le Stade Rennais (6 buts à 0), dimanche en Ligue 1, Bordeaux est la plus mauvaise défense du championnat. Les Girondins ont concédé 50 buts en 21 matchs disputés et sont menacés de relégation en Ligue 2. Pour corriger la grosse défaillance du FCGB, le club au scapulaire a recruté Grégory Coupet. Le coach des gardiens de but du Dijon FCO a rejoint Bordeaux officiellement ce lundi, au même poste.

« L’ancien international français (34 sélections) intègre le staff bordelais en tant qu’entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle masculine. Il remplace Vitor Pereira qui occupera de nouvelles fonctions au sein du Club », ont fait savoir les Bordelais dans leur communiqué, tout en se réjouissant de la signature de l’ancien portier de l’équipe de France : « le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’accueillir Grégory Coupet en tant qu’entraîneur des gardiens. Bienvenue à Bordeaux Grégory Coupet ».

Un troisième club pour Coupet depuis sa reconversion

L’ancien portier de 49 ans a joué entre 1990 et 2011. Il a défendu les couleurs de l’ ASSE, son club formateur, entre 1990 et 1997, puis a signé chez les rivaux des Verts, à l’OL (1997-2008). Il a fait une aventure à l’Atletico Madrid (en Espagne) lors de l’unique saison 20008-2009 et a mis un terme à sa carrière au PSG (2009-2011). Grégory Coupet a démarré sa reconversion comme entraîneur des gardiens de but de l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais en 2016. Il avait rejoint le staff professionnel de Dijon en mai 2020. Son contrat était encore valide jusqu'en juin 2022, avant son départ de la Côte d'Or. Bordeaux est donc son 3e club, en tant que technicien.