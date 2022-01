OM Mercato : Marseille vise un grand espoir en défense !

Publié par Thomas le 18 janvier 2022 à 12:02

Toujours à la recherche d'une porte de sortie pour son défenseur Duje Caleta-Car, l' OM aurait trouvé son successeur au Havre, et c'est un grand espoir.

OM Mercato : Longoria cible une pépite de 18 ans

Tonitruant l’été dernier, le directeur sportif marseillais, Pablo Longoria, compte bien récidiver cet hiver lors du mercato en révolutionnant son effectif. Malgré un début de saison très convaincant, Jorge Sampaoli a récemment indiqué vouloir recruter au mois de janvier afin de renforcer certains secteurs défaillants. Après avoir signé Cédric Bakambu en début de semaine, le board olympien a concentré ses recherches sur la défense.

Si tous les regards sont tournés actuellement sur le dossier Tagliafico au poste de latéral, l’ OM pourrait en amont boucler la venue d’une jeune pépite internationale tricolore. Selon L’Équipe, Marseille suivrait avec attention la situation de Souleymane Isaak Touré, défenseur central du Havre en Ligue 2. Si le média précise qu’aucune offre n’a pour l’instant été formulée au club normand, la situation pourrait néanmoins évoluer en fonction des dossiers Caleta-Car et Alvaro.

Pour rappel, l’Olympique de Marseille cherche une porte de sortie à ses deux centraux. Le Croate jouit d’une belle cote en Angleterre, notamment auprès de Newcastle et plus récemment Wolverhampton. Pour l’Espagnol de 32 ans, un départ de la cité phocéenne semble inévitable tant les relations se sont tendus ces dernières semaines avec Jorge Sampaoli. Dans le viseur de plusieurs clubs de Liga et des Girondins de Bordeaux, Alvaro devrait être amené à prendre une décision rapidement. Le potentiel départ des deux joueurs déclencherait donc l’offensive marseillaise pour Isaak Touré.

Plusieurs clubs sur le coup

Comme bien souvent, Marseille ne se trouve pas seul sur cette piste chaude, d’autres écuries de Ligue 1 lorgnent de près le joyau havrais. Selon la source, l’ OM serait accompagné de Lyon, Strasbourg, Reims et l’ESTAC. À 18 ans, le natif de Gonesse en région parisienne signe une montée en puissance remarquée en deuxième division, où il a déjà disputé 10 rencontres. International U19, Touré devrait grandement faire parler de lui les saisons à venir. Les dirigeants havrais souhaiteraient conserver leur défenseur, informe L’Équipe, à moins qu’une belle offre fasse irruption. L'objectif des Phocéens serait d’enrôler le joueur en prêt cette saison.