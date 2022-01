Bordeaux Mercato : Un départ se confirme au FCGB cet hiver

Publié par Ange A. le 20 janvier 2022 à 08:35

Si l’avenir de Vladimir Petkovic semble compromis à Bordeaux, un attaquant serait aussi sur le point de quitter les Girondins cet hiver.

Un attaquant sur le départ à Bordeaux

Arrivé sur le banc des Girondins de Bordeaux l’été dernier, les jours de Vladimir Petkovic semblent désormais comptés. Le FCGB reste sur trois défaites de suite, dont un lourd revers (6-0) contre Rennes, et ne pointe qu’à la 19e place de Ligue 1 Uber Eats. Au vu de ces résultats, l’ancien sélectionneur de la Suisse ne devrait pas terminer la saison en Gironde. Son entraîneur sur la sellette, le club au scapulaire se prépare à perdre un attaquant. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Samuel Kalu des Girondins serait imminent. The Athletic a livré de nouveaux détails concernant la signature du Nigérian à Watford ce jeudi.

Samuel Kalu en route pour la Premier League

Citant une source proche du joueur, le journal assure qu’un contrat de 5 ans attendrait l’ailier de 24 ans chez les Hornets. L’actuel 17e de Premier League devrait débourser 500 000 euros pour le transfert de Samuel Kalu. L’international nigérian (17 sélections/2 buts) non convoqué pour la CAN 2021 a rejoint les Girondins de Bordeaux en 2018 contre 8,5 millions d’euros. En 12 apparitions cette saison, il n’a inscrit qu’un seul but et délivré une passe décisive. Suffisant néanmoins pour taper dans l’œil de Watford.

Deux départs et une recrue en vue pour le FCGB

Outre Samuel Kalu, les Girondins de Bordeaux devraient aussi se séparer d’un défenseur central. Gérard Lopez, le président du FCGB, avait récemment ouvert la porte au départ de Laurent Koscielny cet hiver. Le capitaine des Girondins ne devrait donc pas aller au bout de son contrat. Lequel expire en juin prochain. Le défenseur de 36 ans a déjà été mis à l’écart du groupe professionnel en vue de son départ. Alors que ces départs se dessinent, le club aquitain pourrait recruter un nouveau gardien. Benoît Costil, le titulaire au poste, s’est blessé à l’entraînement mercredi comme le rapporte Sud Ouest.