OM Mercato : Trois clubs insistent pour Milik à Marseille

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 11:33

Avec l’arrivée de Bakambu à l’ OM, l’avenir de Milik est en question. Trois clubs insistent pour le recruter, malgré le refus de Longoria et Sampaoli.

L’ OM s’est renforcé offensivement cet hiver en recrutant Cédric Bakambu librement. Et l’arrivée de l’ancien buteur de Villarreal à l’Olympique de Marseille a pour conséquence directe, la relégation d’Arkadiusz Milik sur le banc de touche. Ce dernier est même annoncé sur le départ avant la fin du mercato hivernal, le 31 janvier. Ayant flairé le coup, trois clubs étrangers : le FC Séville, la Juventus et Majorque se sont positionnées pour récupérer l’attaquant des Phocéens selon les informations de L’Équipe.

Informés des intérêts pour l’international polonais (61 sélections, 16 buts), Pablo Longoria et Jorge Sampoli ont fait une mise au point sur son avenir. Selon le président et l’entraîneur de l’ OM, il n’est pas question de laisser filer l’avant-centre de 27 ans cet hiver, car il est au centre du projet du club. Malgré cela, les prétendants du N°9 des Marseillais se montrent insistants à en croire la source.

D’après le quotidien sportif, la direction de l’Olympique de Marseille a reçu des demandes en prêt venues évidemment des Sévillans, des Turinois et des Majorquais. Des propositions repoussées par Pablo Longoria à en croire le média. Le journal précise par ailleurs que Arkadiusz Milik « n’est pas dans une logique non plus de départ à tout prix cet hiver », mais la donne pourrait changer en cas d’offre intéressante pour lui et pour l’ OM.

Arkadiusz Milik retrouve progressivement son efficacité

Blessé au genou en début de saison, l'ancien joueur du SSC Naples revient progressivement, même s'il n'a pas encore atteint son niveau de la saison dernière, en Ligue 1. Il compte 1 but en 11 apparitions en championnat, mais il a été plus décisif en Ligue Europa, avec 4 buts en 5 matchs disputés et en Coupe de France, avec 4 buts inscrits en 2 rencontres jouées. Il totalise donc 9 buts en 18 matchs cette saison, toutes compétitions confondues.