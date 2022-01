Barça Mercato : Une grande nouvelle tombe pour Ousmane Dembélé !

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 18:11

Persona non grata, Ousmane Dembélé est sommé de quitter le Barça cet hiver. L’attaquant français vient de recevoir une grande nouvelle.

Xavi accentue la pression sur Ousmane Dembélé

Après Mateu Alemany, directeur du football, c’est au tour de l’entraîneur du FC Barcelone d’accentuer la pression sur Ousmane Dembélé, qui refuse toujours de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Encore interrogé sur la situation de l’attaquant de 24 ans, Xavi Hernandez a envoyé un message très fort à l’international français ce samedi.

« La situation d'Ousmane n'a pas changé. Il doit se décider, rien n'a changé (...) Il s'entraîne bien, mais il connaît parfaitement sa situation. Il n'y a plus de débat, je pense avoir été clair. C'est à lui de jouer maintenant. Il reste encore des jours et il n'y a pas d'alternative », a notamment déclaré Xavi à l’endroit d’Ousmane Dembélé.

Déjà écarté pour le huitième de finale de la Coupe du Roi perdu face à l'Athletic Bilbao (2-3 après prolongation) jeudi soir, l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais pourrait donc encore être ignoré demain contre Alaves. Mais d’après les derniers échos de la presse anglaise, ce dossier pourrait trouver sa solution du côté de Londres.

Barça Mercato : Dembélé sauvé par Thomas Tuchel ?

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé tire allègrement à sa fin. Refusant de renouveler son engagement en faveur des Blaugranas, le milieu de terrain offensif formé à Rennes est sommé de plier ses bagages durant ce mois de janvier. « Ça nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer au Barça. Et il n'est donc pas engagé avec le futur projet du club. Dans ce cadre-là, il a été communiqué à ses agents et au joueur qu'il faut partir de façon immédiate parce que nous voulons des joueurs engagés avec ce projet. On espère qu’un transfert se produira avant le 31 janvier », a indiqué le bras droit de Joan Laporta, Mateu Alemany.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé pourrait rebondir à Chelsea. En effet, selon les informations relayées ce samedi par le journal britannique The Sun, Thomas Tuchel aimerait récupérer son ancien joueur. Après avoir eu le natif de Vernon sous ses ordres durant la saison 2016-2017 au Borussia Dortmund, l’actuel coach des Blues aimerait le retrouver à nouveau.

La radio espagnole Onda Cero confirme cette information et assure que les dirigeants de Chelsea préparent une offre de prêt payant pour cet hiver. Un scénario que le club catalan serait prêt à accepter contre un montant de 4 millions d'euros et la prise en charge de la totalité du salaire de Dembélé. Reste maintenant à savoir si le joueur, engagé dans un bras de fer avec le Barça, voudra quitter la Liga d’ici le 31 janvier.

Affaire à suivre…