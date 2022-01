LOSC Mercato : Gourvennec juge les débuts de Ben Arfa à Brest

Publié par Ange A. le 23 janvier 2022 à 08:35

Dernière recrue du LOSC, Hatem Ben Arfa a étrenné le maillot lillois samedi lors de la défaite de Lille contre le Stade Brestois.

Ben Arfa déjà d’attaque avec le LOSC

Le Lille OSC n’a pas réussi à enchaîner après sa victoire contre le FC Lorient. Samedi, le LOSC a vu sa série d’invincibilité s’estomper contre le Stade Brestois. Les Dogues se sont inclinés (2-0) sur la pelouse du SB29. Un but contre son camp de Tiago Djalo et un penalty de Steve Mounié ont permis aux locaux de l’emporter. Lors de ce revers, Jocelyn Gourvennec a notamment lancé Hatem Ben Arfa, l’une de ses recrues hivernales. Le milieu offensif est entré dans le dernier quart de cette rencontre. Il n’a pas pu éviter la défaite aux siens encore moins sauver l’honneur du club nordiste. Après le match, Jocelyn Gourvennec a livré ses impressions sur la première du milieu de 34 ans.

Gourvennec se livre sur HBA

Le coach du Lille OSC est déjà satisfait que l’international tricolore (15 sélections/2 buts) puisse tenir physiquement. Hatem Ben Arfa n’avait plus disputé de match depuis son départ des Girondins de Bordeaux l’été dernier. « Il s’est bien préparé, de manière très professionnelle. Il a fait une bonne entrée. Je l’ai trouvé intéressant pour créer des décalages, faire des différences. Il aurait pu marquer, il a apporté sa touche technique, sa clairvoyance aussi. Bien sûr, il manque de rythme, mais encore une fois on a vu qu’il était capable de servir ses partenaires. Car il n’est pas qu’un joueur de différence. C’est aussi un excellent passeur et un joueur collectif. On ne le dit pas assez », a souligné Jocelyn Gourvennec au micro de Prime Video. Après ce faux pas dans le Finistère, le club nordiste va tenter de se relancer le 6 février prochain lors de la réception du Paris Saint-Germain. Il s’agira notamment de retrouvailles pour Ben Arfa avec l’un de ses anciens clubs.