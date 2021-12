PSG Mercato : Leonardo viré, Ibrahimovic nouveau DS du Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2021 à 16:08

Star du projet QSI de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) n’a pas oublié le PSG. Notamment, le poste de directeur sportif de Leonardo.

Zlatan Ibrahimovic : « Je me suis offert au PSG »

Profitant de la sortie de son nouveau livre intitulé « Adrénaline. Mes histoires inédites », Zlatan Ibrahimovic s’est longuement penché sur son ancien club, le Paris Saint-Germain. L’attaquant de l’AC Milan s’est même permis une énorme confidence sur son lobbying auprès du président Nasser Al-Khelaïfi afin de se voir nommer à la place de Leonardo au poste de directeur sportif du club de la capitale.

« Été 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : ‘Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe.’ Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. Mino Raiola (son agent) était aussi d’accord. Il m’a dit : ‘C’est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point' », a expliqué le géant suédois de 40 ans. Une arrivée validée par certains membres du vestiaire afin de mettre de l’ordre au PSG.

PSG Mercato : Ibrahimovic balance sur le travail de Leonardo

Pour l’ancien buteur de Manchester United, le Paris Saint-Germain manque surtout de rigueur. C’est pourquoi son souhait de revenir occuper la fonction de directeur sportif a été accueilli avec beaucoup de joie par certains joueurs parisiens avec lequel il a partagé ses ambitions. « Si je n'avais pas prolongé le contrat, le rôle de manager au Paris-Saint-Germain, cela aurait été le bon avenir. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit : "Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe." Un autre : "Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu », a expliqué Zlatan Ibrahimovic.

Alors que certains indésirables refusent de quitter le club pour continuer à bénéficier de leur salaire, Zlatan ne comprend pas l’indolence avec laquelle ces dossiers sont traités. Pour lui, Leonardo n’a pas su instaurer de la discipline et il serait venu pour mettre tout le monde au pas.

« Je résume le PSG : payent-ils des salaires ? Oui. Gagnent-ils le Championnat ? Oui. Est-il bon de vivre à Paris ? Oui (...) Il y a quarante joueurs, mais aucun ne veut s'en aller, même s'il ne joue pas, on reste, car on est trop bien au PSG. Si j'étais là, tout le monde serait toujours sur le grill. Parce que si je te paie et que tu ne me rends pas le maximum, tu ne peux pas rester. Ça, c'est la discipline », précise le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Reste maintenant à savoir si dans le chamboulement qui est de plus en plus annoncé avec une arrivée probable de Zinédine Zidane à la place de Mauricio Pochettino, Doha voudra aussi remplacer Leonardo par Zlatan Ibrahimovic.