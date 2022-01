OM Mercato : OL, accord bouclé pour Anthony Martial !

Publié par Thomas le 25 janvier 2022 à 10:03

Grand objectif de l' OM et de l' OL cet hiver, Anthony Martial a enfin tranché sur son futur club et s'apprête à quitter Manchester United.

OM Mercato : Martial va finalement rejoindre la Liga

Après plusieurs semaines de négociations partout en Europe, Anthony Martial, va bien quitter Manchester United cet hiver. Courtisé par de nombreuses écuries dont l'Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et même l’AS Monaco en France, l’attaquant tricolore laissait toujours planer le doute quant à sa future destination. Victime collatérale des arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho à Man United, le joueur de 26 ans est tombé d’accord cette nuit avec son futur club.

Au grand dam de Pablo Longoria et Jean-Michel Aulas, Martial ne rejoindra ni l’ OM, ni l’ OL cet hiver, l’ancien monégasque va s’engager en Liga, chez le FC Séville. Prétendant numéro 1 du Français depuis des semaines, le club andalou est enfin parvenu à convaincre les dirigeants mancuniens de lâcher leur attaquant. Si les négociations entre Sévillans et Red Devils étaient, il y a peu, en stand-by, les deux parties se sont récemment rapprochées dans l’optique de boucler le transfert au plus vite.

Si RMC Sport annonçait au début du mois que le joueur n’était pas insensible aux offres venues de Ligue 1, sa priorité restait le FC Séville, comme le rappel Fabrizio Romano ce matin sur Twitter.

« Anthony Martial de Manchester United vers Séville, deal bouclé on y est ! Accord conclu cette nuit entre les deux clubs. Le joueur a accepté, Séville était sa priorité. Le club espagnol couvrira son salaire jusqu’à juin. Martial voyagera en Espagne dans les prochaines heures. » indique l’insider italien.

L'OL toujours sans attaquant

Si la piste menant à Anthony Martial était bien réelle côté rhodanien, ces derniers n’ont su faire face à la concurrence, notamment du FC Séville, qui semblait avoir conquis le cœur de l’international français. Malheureusement pour l’ OL, cet échec, quoique prévisible, fait suite au douloureux transfert de Sardar Azmoun vers le Bayer Leverkusen.

Piste prioritaire de Juninho cet été et du board lyonnais encore cet hiver, l’attaquant iranien a fait un pied de nez énorme à Jean-Michel Aulas, en le recalant au tout dernier moment alors que ces derniers avaient conclu un accord de principe. De fait, l’Olympique Lyonnais se retrouve au point mort en attaque, à quelques jours de la fin du mercato hivernal.