ASSE Mercato : Dupraz tente un retour historique chez les Verts !

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2022 à 08:10

Engagé pour le maintien, Pascal Dupraz réclame du renfort cet hiver. Aux dernières nouvelles, il viserait un retour historique à l’ ASSE.

Pascal Dupraz rêve de Bafétimbi Gomis

Lanterne rouge du championnat de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne veut profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer en vue de la bataille pour son maintien. Dans cette optique, Pascal Dupraz rêverait de faire revenir Bafétimbi Gomis dans le Chaudron. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal, Gomis est en effet libre de s’engager dans le club de son choix et les Verts aimeraient pouvoir compter sur pour l’opération « maintien en Ligue 1. » Toutefois, Foot Mercato qui a sorti cette grosse info précise que les émoluments de l'ancien international français de 36 ans rendent carrément impossible un éventuel retour à Saint-Étienne.

ASSE Mercato : C’est déjà fini pour Bafétimbi Gomis !

Arrivé en 2018 à Al-Hilal, Bafétimbi Gomis a quitté le club saoudien après plus de trois ans de bons et loyaux services, avec notamment 10 buts en 147 matches. En fin de contrat en juin prochain, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais a résilié son contrat pour trouver un autre challenge. Mardi, Al-Hilal a rendu la nouvelle officielle dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, Bafétimbi Gomis se rapprocherait de Galatasaray, club où il a déjà évolué de 2017 à 2018. Ne comptant pas raccrocher les crampons de si tôt, le natif de La Seyne-sur-Mer réclamerait un contrat de 18 ans. Outre l’AS Saint-Étienne, Fenerbahçe serait également intéressé par « La panthère. »

Alors que Robert Beric est annoncé de retour dans le Chaudron, Bafétimbi Gomis devrait aller poursuivre sa carrière loin de l’AS Saint-Étienne et ses problèmes. Après Jean-Philippe Mateta, Marcel Tisserand et Serhou Guirassy, les échecs se multiplient pour Dupraz cet hiver.